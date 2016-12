दुनिया मेरे आगे: बीच बाजार में

सत्यकाम

कुछ दिन पहले मैं सब्जी खरीदने गया, लेकिन पास में नकदी नहीं था। इसे ही कहते हैं- ‘पैसा न कौड़ी, बीच बजार में दौड़ा-दौड़ी’। सब्जी आज सब्जबाग लग रही थी। यह देखा कि अंग्रेजी में एक ठेले पर लिखा है- ‘पेटीएम एक्सेप्टेड हियर’। बेटी की मदद से हाल ही में अपने पेटीएम में एक हजार रुपए डलवाए थे, वे काम आए। सब्जबाग असलियत में बदल गया। फिर अखबार वाला आया तो मैंने पूछा कि ‘कैसे पेमेंट करूं? नकद नहीं है।’ अखबार वाले ने मुसकराते हुए कहा- ‘पेटीएम करो।’ तुरंत मेरे फोन से उसके फोन में पैसे चले गए। फोन ही खाता, फोन ही दाता, फोन ही अन्नदाता बन गया। आज माली से लेकर कूड़ा फेंकने वाले तक को प्रोत्साहित किया है कि अगले महीने से फोन या चेक से भुगतान करूंगा। सबको मेरी बेटी ट्रेनिंग देगी। युवा पीढ़ी इस प्रयोजन को खूब समर्थन दे रही थी। हम ही थे जो अंटी में रुपया रखने से बाज नहीं आ रहे थे और आज भी दुखी हैं कि हमारे अंटी में पइसा नहीं है। है भी तो दो हजार का नोट, जो किसी काम का नहीं। पिछले दिनों मछली खरीदने गया था तो भी दो हजार रुपए के नोट नहीं खुल पाए। सारे अमूल्य सौ रुपए के नोट देकर ऐसे लौटा, मानो कोई अमूल्य निधि खो दी हो।

लेकिन हमारे बच्चे तो नकद रखते ही नहीं। असल में उन्हें आटे-दाल का भाव मालूम नहीं है। मॉल में खाते-पीते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, सब एटीएम से। पर दिल्ली विश्वविद्यालय जाते हुए रिक्शा वाले भइया को पैसे देने होते हैं तो उन्हें भी खुदरा की जरूरत पड़ती है। खुदरा अब खत्म हो रहा है, बेटी को भी दस, पचास और सौ रुपए के नोट कहां से दें। रिक्शावाले भइया अभी डिजिटल या फोन पेमेंट सीख नहीं सके हैं। हालांकि मोबाइल पर तो सब माहिर हो गए हैं। अगर मोबाइल पर गाना सुन सकते हैं तो किराया भी हासिल कर सकते हैं। अभी पटना गया था। पटना और बनारस जाता हूं तो पान जरूर खाता हूं। पर वहां डिजिटल वाला मामला थोड़ा भारी पड़ता, इसलिए चुपचाप डाक बंगले के पान का स्वाद लिया और चलता बना। ये मोबाइल ‘क्रांति’ के बाद दूसरी ‘क्रांति’ है। अगर इसमें हम सफल हुए तो यह हमारी आजादी के बाद की एक बड़ी उपलब्धि होगी। अगर अर्थव्यवस्था चरमराई तो पूरे देश को बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। सरकार किसी की भी हो, उसके प्रगतिशील कदमों का साथ देना चाहिए। पर सबसे बड़ा सवाल विश्वसनीयता का है। हम कैसे विश्वास करें कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई छलावा नहीं है! वोट की राजनीति ने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है।

एक कहानी है नलिन विलोचन शर्मा की- ‘लल्लू की आजादी’। यह एक आम आदमी की कहानी है जो आजादी के दिन बहुत उत्साहित है। उसे लगता है कि आजादी के बाद मिल में उसकी हिस्सेदारी होगी, उसका राज होगा। पर उसे पहला झटका तब लगता है जब आजादी के मौके पर उसे जश्न की तैयारी में शामिल होने से रोका जाता है। दूसरा झटका तब लगता है जब उसका बेटा बीमार पड़ता है और वह उसे अस्पताल ले जाता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता। और जब उसका बेटा उसकी गोद में मर जाता है तो वह ध्वस्त हो जाता है।

यह आम जन बैंक की लाइन में लगा दिखा, अपने मालिक के पैसों को भुनाने, जमा करने और निकालने में। जन धन खातों के अचानक समृद्ध होने की खबरें आर्इं। यानी फिर आमजन छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। इस योजना पर भी इसलिए भी विश्वास नहीं होता कि ऐसे लोगों को हम्माम में देखने का मौका मिला है। ये इस कदर भ्रष्ट हो चुके हैं कि वे जुगाड़ कर ही लेते हैं। अभी मेरे बेटे के मित्र को अपनी शादी के पंजीकरण के लिए दो हजार रुपए नकद घूस देने पड़े। वरना उसे कई दिन चक्कर काटने पड़ते। उनको गरज था, वीसा के लिए आवेदन करना था। वे तत्काल की फीस भरने को तैयार थे, पर ऐसा नहीं करने दिया। अगर ज्यादा ‘ईमानदार’ बनने की कोशिश करते तो उनका पंजीकरण नहीं हो पाता। अपने बेटे की शादी में भी मुझे यह परेशानी हुई थी, पर मैने दूसरा जुगाड़ किया, सिफारिश लगवाई।जहां नस-नस में भ्रष्टााचार अनवरत गति से बह रहा हो, वहां योजना कार्यान्वित करने में भी भ्रष्टाचार की सूचना आने लगी है। बैंक मैनेजरों पर हो रही कार्रवाई पूरे भ्रष्टाचार में चुटकी भर खबर है। गांव डिजिटल नहीं हुए है, पर मोबाइल पर ‘मिस कॉल’ मारना सब जानते हैं। नई पीढ़ी मोबाइल भुगतान भी अपना लेगा। पर बड़े लोगों का क्या, जो हमारा करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं या जो कर्ज लेकर मौज उड़ाते है और दिवालिया हो जाते हैं और उन्हें करोड़ों रुपए का कर्ज फिर से दे दिया जाता है। इधर हम बेवकूफों की तरह इस खबर को सुनते, देखते रहते हैं और ठगा महसूस करते हैं।

First Published on December 21, 2016 3:37 am