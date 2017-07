वर्चस्व की हिंसा

रजत रानी मीनू

कुछ घटनाएं या कहानियां उदाहरण भर नहीं होतीं। वे समूची व्यवस्था का आईना होती हैं। कुछ समय पहले अपने घर के रास्ते में थी कि एक अजीब दृश्य से रूबरू होना पड़ा। वह लड़का बार-बार दोहरा रहा था कि ‘मुझसे मुंहजोरी करेगी! तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। अभी तुझे सबक सिखाता हूं।’ उसने उसकी चुटिया जोर से ऐसे पकड़ रखी थी, जिससे उसका सिर नीचे की ओर झुक गया था। लड़की को दर्द हो रहा था, यह उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। सामने से आते हुए मुझे देख कर दर्द से ज्यादा वह अपमानित हो रही थी। इसलिए उसने मुंह को अपने एक हाथ से छिपाने की विफल कोशिश की थी। लेकिन मुझे देख कर लड़के में न तो ऐंठ कम हुई थी और न उसका आक्रोश। वह दुनिया से अनजान था या फिर अपनी शक्ति प्रदर्शन के अहं में चूर था। फिर भी मैंने उसे आवाज दी- ‘क्या बात है? आप इसके बाल क्यों खींच रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं?’ उसका एक हाथ लड़की के बालों पर वैसे ही कसा था। वह अपना दूसरा हाथ मेरी तरफ उठाते हुए बोला- ‘मैडमजी, अपने काम से काम रखें और आप होती कौन हैं हम पति-पत्नी के बीच बोलने वाली?’ आंखें तरेरते हुए उसने मुझे ऐसे धमकी दी जैसे मैंने उससे पूछ कर कोई अपराध कर दिया हो। मैंने उसके चेहरे पर आक्रोश, नफरत और ऐंठ भांप ली थी। फिर मैंने पुलिस को फोन कर दिया। वह बिना किसी डर के बोला- ‘बुला लो, पुलिस को देखता हूं कि क्या करेगी वह मेरा!’ पुलिस अगले बीस मिनट तक नहीं आई। हार कर मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ा।

लेकिन मेरे दिल-दिमाग में वह दृश्य कई दिनों तक घूमता रहा। उस लड़की का अपराध क्या था? क्या उसका बोलना अपराध है? क्या शादी होते ही स्त्री पति की गुलाम बन जाती है? जब चाहा उसे लताड़ दिया। जब चाहा उसे बुरा-भला कह दिया। जब चाहा उसे थप्पड़ लात-घंूसे जड़ दिए। क्या यह लड़का बिगड़ा हुआ अपवाद (पति) है। दिमाग ने तुरंत कहा- नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। कुछ समय पहले हमारे पड़ोस के खाली मकान के अहाते में बने एक कमरे में एक मजदूर पति-पत्नी रहते थे। एक रोज टहलते हुए रात के करीब ग्यारह बजे उनके घर से महिला के जोर-जोर से रोने-चीखने की आवाज आ रही थी। साथ में पुरुष स्वर में गालियां और लात-घूसों की आवाज आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा- ‘वह मजदूर अपनी पत्नी को मार रहा है। चलो उसे बचाते हैं।’ वे मुझसे बोले- ‘क्यों रात में किसी का दरवाजा खटखटा रही हो। उनका पति-पत्नी का मामला है। तुम क्यों बीच में पड़ कर चौधराहट दिखा रही हो।’ यह कहते हुए वे टहलते हुए आगे निकल गए थे।

मगर मेरे कदम उसके दरवाजे की ओर बढ़ गए। मैंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर वहां खड़ी रही। मगर कोई निकल कर नहीं आया। हां, अब उस स्त्री के रोने-चीखने और मार-धाड़ की आवाजें थोड़ी धीमी जरूर हुई थीं। मैं कान लगाए सुन रही थी कि वह कह रही थी मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगी। शायद अपना सामान वह एक थैले में भर रही थी। मेरा दिमाग उस स्त्री की सुरक्षा को लेकर भी परेशान था कि इतनी रात में अपने बच्चों को लेकर वह कहां जाएगी। अगर अभी निकल गई तो क्या रात में वह सुरक्षित रहेगी? यहां तो पागल, बूढ़ी स्त्रियों और छोटी बच्चियों को भी कोई नहीं छोड़ता है। वह रात में बच्चों के साथ कैसे सुरक्षित रहेगी? मध्यवर्गीय जीवन की जटिलताओं और उलझनों में गुम मैं बस यह सोचती रह गई। फिर कुछ नहीं करने की लाचारी का अहसास बना रहा।

ऐसा नहीं है कि केवल गांव-देहात के गरीब या मजदूर तबके के लोग या मध्य वर्ग की महिलाएं पति की हिंसा का शिकार होती हैं। बल्कि यह सिरा संभ्रांत वर्ग की महिलाओं तक भी जाता है। उनके भी अपने इसी तरह के अनुभव हैं। बचपन से अब तक मैं किसी स्त्री को पति से पिटते देखती हूं तो मेरे अंदर एक ऐसा भाव जागता है कि स्त्री इतनी कमजोर क्यों है जो पति से पिटाई खाकर चुप रह जाती है? पिटना तो किसी को किसी से नहीं चाहिए। मगर स्त्री बिना अपराध के पिटती है। दाल में नमक कम या ज्यादा क्यों हो गया, ऊंची आवाज में क्यों बोली, मेरे मां-बाप को जवाब क्यों दिया, अकेले मायके या घूमने क्यों गई आदि। ऐसी छोटी-छोटी बहुत-सी बातें हैं, जिनके कारण वह घरेलू हिंसा का शिकार होती है। घरेलू हिंसा निरोधक कानून होने के बावजूद कोई स्त्री घर से बाहर सरेआम या फिर अपने घर में किसी गुलाम की तरह पति से मार खाती है। ऐसा आखिर क्यों है और कब तक चलेगा? पितृसत्तात्मक व्यवस्था के इस मानस में जीने वाले लोग क्या कभी खुद को इंसान बनाने की इच्छा नहीं रखते?

First Published on July 11, 2017 4:35 am