दुनिया मेरे आगे: खौफ की कड़ियां

आलोक रंजन

कई बार वक्त गुजरने के बावजूद कुछ घटनाओं की कड़ियां इस तरह एक-दूसरे से जुड़ती हैं कि यह सोचना पड़ता है कि आखिर बदल क्या रहा है! करीब पांच साल पहले हम कुछ साथी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा घूमने गए थे। हमारे समूह में दो लड़के और चार लड़कियां थीं। उसी दिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों से ढेर सारे विद्यार्थी वहां भ्रमण पर आए हुए थे। हम जब भीतर पहुंचे तो चारों ओर नीली पैंट और नीले स्वेटर ही दिख रहे थे। ऐसा लगा कि हुमायूं के मकबरे के बजाय किसी बड़े विद्यालय में पहुंच गए हों जहां मध्याह्न की छुट्टी का समय चल रहा हो। लेकिन हमारी रुचि न तो शिक्षकों में थी, न विद्यार्थियों में। हम हुमायूं के मकबरे गए थे! हम ऊपर के चबूतरे पर चढ़े ही थे कि नीचे शोर जैसा हुआ। स्कूली लड़कों की आवाज थी। मैंने नीचे झांका तो दृश्य डरा देने वाला था। कई लड़के दो विदेशी लड़कियों को घेरे हुए खड़े थे। लड़कियां उनसे बचने के लिए मकबरे के उस ओर जाने लगीं, जिस ओर धूप नहीं थी। लड़के उधर भी उनके पीछे हो लिए। मैं तुरंत नीचे आया और लड़कों को जोर से डांट लगाई। लड़के रुक गए। मैं तेजी से उन दोनों लड़कियों के पास पहुंचा। लेकिन लड़कों ने वहां भी पहुंच कर हमें घेर लिया। लड़कियां इतनी डरी हुई थीं कि सिमट कर मेरे पास आ गर्इं। इस बीच मैंने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए जोर की आवाज लगाई। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, लिहाजा मेरे लिए लड़कियों से बात कर पाना कठिन था। हमारे साथ की लड़कियां अंग्रेजी जानती थीं, इसलिए मैंने उन्हें दोनों विदेशी लड़कियों को अपने साथ ले जाकर गेट से बाहर करने को कहा और लड़कों को रोकने की मुद्रा में खड़ा हो गया।

यह वैसा क्षण था जब अचानक उस झुंड के हमले की आशंका से मैं भीतर से डर रहा था, लेकिन उसे अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दे रहा था। मेरी नजर लगातार उन दोनों लड़कियों पर बनी थी जिन्हें हमारे दोस्त बाहर ले जा रहे थे। जब गेट से बाहर हो गए, तब मुझे तसल्ली हुई। इस बीच मैं जोर-जोर से कुछ बोलता रहा। थोड़ी देर में वे लड़के तितर-बितर हो गए। मैंने भी वहां से हटने में अपनी भलाई समझी। लेकिन मैं उनके शिक्षकों को बताना चाहता था कि उनके साथ आए ये ‘भावी नागरिक’ क्या कर रहे थे। दोस्तों के मना करने के बावजूद मैं उनके पास गया और लगभग चिल्लाते हुए शिक्षकों को लड़कों की करतूत बताई। तंज कसते हुए यह भी बता दिया कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी और वे क्या कर रहे थे! उसके बाद सारे शिक्षक उन छात्रों की ओर गए। गेट पर खड़े गार्ड को भी मैंने खरी-खोटी सुना दी कि उन विदेशी लड़कियों ने अगर पुलिस में शिकायत कर दी तो तुम लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे।अब इतने सालों बाद मैं उस घटना को किसी कहानी की तरह भूल जाना चाहता था। लेकिन लड़कियों के साथ यौन हिंसा या छेड़छाड़ की घटनाएं आज भी जिस तरह बदस्तूर जारी हैं, उससे यही लगता है कि उस दिन जो लड़के स्कूल में थे, आज वे बड़े होकर हर जगह फैल गए हैं। बंगलुरु में जो हुआ वह न तो पहली घटना है, न ही बंगलुरु एकमात्र शहर है जहां ऐसा हुआ हो। दिल्ली में साठ के दशक में हुई घटना को काफी पुरानी कह कर जाने भी दें तो भी उसी तरह की खबरें हर जगह से आती ही रही हैं। बड़े पैमाने पर होने की खबरें भी और संगठित रूप से ऐसे अपराधों की भी।

हाल ही में बिहार के हाजीपुर में छात्रावास में रह कर पढ़ने वाली एक पंद्रह साल की लड़की के बलात्कार और फिर बर्बर तरीके से उसकी हत्या स्त्रियों के खिलाफ एक आपराधिक व्यवस्था की कड़ियां ही लगती है। बहुत से लोग जो अपने विद्यार्थी जीवन को काफी पीछे छोड़ कर आगे बढ़ चुके हैं वे भी अगर अपने शहरों, जैसे इलाहाबाद, पटना, बनारस वगैरह स्थानों के अपने पढ़ने के दिन याद करें तो तय समय पर बिजली जाने और जेनरेटर चालू होने के बीच के चार मिनटों में गर्ल्स हॉस्टल से आने वाली चीख-पुकार याद कर सकते हैं। पटना में छेड़छाड़ का विरोध कर रही एक लड़की के बाल पकड़ कर घसीटने का प्रयास किया गया। इन सबके बीच कहीं किसी लड़के ने विरोध किया तो उसे मरने की हद तक पीटा गया। ये सब तो बड़ी घटनाएं हैं और खबरों में भी आती रही हैं। लेकिन दिन में ऐसी हजारों घटनाएं देश भर में घटती रहती हैं और कभी खबर नहीं बनतीं और न ही उनके लिए प्रदर्शन होते हैं।

वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को दी चेतावनी; सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर होगी कार्रवाई

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 8, 2017 5:23 am