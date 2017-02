दुनिया मेरे आगे- ममता का जीवन

शम्स तमन्ना

उस दिन मैं मस्जिद से बाहर निकला तो एक महिला के कातर शब्दों ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया- ‘मेरा बच्चा बीमार है! प्लीज, उसके लिए मदद कर दीजिए! प्लीज, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, मेरी मदद कीजिए!’ यों रोज मस्जिद से बाहर निकलते ही मांगने वालों की उसी भीड़ से अक्सर भेंट हो जाती है, जिनके लिए यह ‘मुफ्त की कमाई’ का बेजोड़ धंधा है। यही वजह है कि अब उन मांगने वालों की रटी-रटाई आवाज सुनने का आदी हो चला हूं। लेकिन दिल्ली की घनी आबादी वाले इलाकों में से एक लक्ष्मीनगर की उस मस्जिद के बाहर पहली बार ‘प्लीज मदद कर दीजिए’ जैसे शब्दों ने मेरे कदमों को रोक दिया। मैं उस आवाज देने वाली महिला की तरफ मुड़ कर देखने लगा। अधेड़ उम्र की वह महिला किसी मध्यवर्ग के परिवार की लग रही थी। वह दूसरे मांगने वालों से अलग मस्जिद की सीढ़ी पर बैठी हुई थी और बाहर निकलते हर नमाजी से मदद की गुहार लगा रही थी। कुछ रहमदिल उसके फैलाए दामन में रुपए डाल रहे थे तो कुछ उसे नजरअंदाज करके निकल जा रहे थे।

मैं मस्जिद से कुछ दूर खड़ा होकर उस महिला को देखने लगा। समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह सच में दुखियारी है या फिर अंग्रेजी शब्द जोड़ कर भीख मांगने की एक नई शैली ने जन्म ले लिया है। दरअसल, मैंने कई बार लोगों से सुन रखा है कि ऐसे लोग रो-रो कर अपनी लाचारी इस तरह बताते हैं कि कोई सच में उनकी मदद करने को तैयार हो जाए। जबकि वह उनका मांगने का तरीका होता है। लेकिन ‘प्लीज’ कह कर रोते हुए भीख मांगना मेरे लिए कुछ अलग था। कुछ देर तक देखने के बाद मुझे अहसास हुआ कि वह औरत सच में लाचार और मजबूर होकर लोगों के सामने हाथ फैला रही है। अपने बच्चे के इलाज के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांग रही है। उसकी आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई लग रही थीं।मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो पता लगा कि पैसा मैं घर पर ही छोड़ कर आया हूं। दरअसल, मेरी आदत है कि बहुत जरूरी बात न हो तो मैं जब मस्जिद जाता हूं तो अपना मोबाइल और पर्स घर पर ही रख कर आता हूं। अपनी गलती का अहसास होते ही मैं तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गया, ताकि जल्दी से कुछ रुपए लाकर उस महिला को दे सकूं। वास्तव में पैसे देने से ज्यादा मुझे उसकी मजबूरी जानने की जल्दी थी। आखिर वह किस घर की है और ऐसा क्या हो गया कि उसे लोगों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर होना पड़ा? मैं जानता था कि अगर मैं उसे अभी पैसे दूंगा तो भीख को व्यवसाय बनाने वाले वहां मौजूद बाकी भिखारी भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं उस महिला के अलग होने का इंतजार करने लगा।

जब वहां मौजूद बाकी भिखारी चले गए तो मैं उस महिला के पास पहुंचा। वह उस वक्त भीख में मिले चंद पैसों को समेट रही थी। मैंने चुपके से पैसे उसकी तरफ बढ़ाए और उससे पूछा कि ‘अम्मा, क्या हुआ है आपके बच्चे को? आप क्या घर में अकेली हैं? घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? मेरे सवालों को वह नजर झुका कर चुपचाप सुनती रही और पैसे को अपने दुपट्टे से बांधने लगी। थोड़ा रुक कर बोली- ‘बेटा, सीलमपुर में मेरा अपना मकान था। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। दो बेटे हैं और मैंने बहुत उम्मीदों से अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया। बड़ा बेटा बैंक में है और बहू स्कूल में टीचर है। छोटा अभी दसवीं में है और उसे ब्लड कैंसर है। इलाज में सब कुछ खत्म हो गया है। अब बड़े बेटे ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। छोटे बेटे के इलाज के लिए अब मेरे पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है।’ यह कह कर वह थके कदमों के साथ आगे बढ़ गई।

फिर अचानक वह थोड़ा आगे बढ़ी और मुड़ कर कहा- ‘मां हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, अपने बेटे को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती।’ यह कह कर वह आगे बढ़ गई और मैं वहीं बुत बना खड़ा रह गया। कुछ और पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं मन में बार-बार इस मां के जज्बात और हौसले को सलाम कर रहा था। सोचने लगा कि यह मां अपने हिस्से का फर्ज अदा कर रही है। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जाने कितनी मांएं रोज जद्दोजहद करती हैं। लेकिन कभी भी प्यार के दो शब्द के अलावा अपने बच्चों से कुछ और उम्मीद नहीं लगाती हैं। दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे अपनी मां की इन भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं होते। इस कसौटी पर मुझे पुरुष के मुकाबले स्त्री बार-बार बहुत ऊंची नजर आती है।

First Published on February 15, 2017 4:51 am