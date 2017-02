इंसाफ की आस में

प्रतिभा श्रीवास्तव

कुछ हफ्ते पहले एक सोशल नेटवर्किंग साईट पर एक बच्ची का पत्र बहुत वायरल हुआ जो उसने अपनी मृत्यु के पहले लिखा था। उस बच्ची के साथ गलत हुआ था और न्याय न मिलने के कारण वह काफी परेशान थी। पता नहीं कितनी बार वह अपने माता-पिता के साथ अदालत के चक्कर लगा चुकी थी और थक चुकी थी सबके सवालों के जवाब देते-देते। हद तो तब हुई जब समाज भी अपने कटु शब्दों से प्रताड़ित करने लगा। अब उस बच्ची की सहनशक्ति जवाब देने लगी थी। आखिरकार उसे लगा कि जीते जी उसे कभी न्याय नहीं मिलेगा तो हार कर उसने जज साहब के नाम एक पत्र लिख कर मौत को गले लगा लिया। इस तरह उस बच्ची की कहानी खत्म हो गई। मरने के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसके पत्र को बहुत से ‘लाइक’ और ‘कमेंट’ मिले। मैंने भी जब उसके पत्र को पढ़ा तो काफी द्रवित हो उठी।

अब कुछ वक्त बीतने के बाद न जाने क्यों वह पत्र मेरे मन-मस्तिष्क में ऐसा रुका हुआ है कि चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रही। मैंने एक प्रश्न खुद से किया कि क्या उस पत्र पर एक कमेंट भर करने से मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। जवाब मिला, मैं कर ही क्या सकती हूं। कितने सारे लोगों ने उस पर अपनी टिप्पणी की कि ऐसा न हो, इसके लिए हमारी सरकार को क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कुछ दिन तक तो इस पर बहस और चर्चा होती है। लेकिन फिर सब शांत हो जाते हैं। उस बच्ची के पत्र पर मैंने बहुत सोचा। निष्कर्ष यह निकाला कि हम एक घटना के लिए या तो सरकार को दोषी मानते हैं या फिर अपने समाज पर अंगुली उठाते हैं। फिर एक प्रश्न मैंने खुद से किया कि दोष सरकार का है या समाज का है? समाज कैसे बनता है। जवाब हम सबको पता है। समाज का निर्माण हमसे ही होता है और जब हम दोष समाज को देते हैं तो बताएं कि दोषी कौन है? सरकार का काम जरूर कानून के जरिए उसे रोकना है। लेकिन कोई भी अपराधी जन्म से नहीं होता, बल्कि अपराधी उसे हम, आप और हमारा समाज बना देता है।

ऐसी शिकायतें आम हैं कि आजकल के बच्चों में नैतिकता की कमी है, वे रिश्तों की गंभीरता को नहीं समझते, अगर कुछ समझते हैं तो भौतिकतावाद को। आखिर इसमें किसकी गलती है? जब हम छोटे थे तो दादी और नानी से किस्से-कहानियां सुनते थे और बाद में एक सवाल भी किया जाता था कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिली। सभी जानते हैं कि बाल मन कितना कोमल होता है। उसे हम जैसे चाहें, वह वैसा ही बनता है। आज के दौर में न तो दादी-नानी हैं, न ही उनके किस्से कहानियां। न मां-बाप के पास इतना समय है कि अपने बच्चों को सही-गलत का पाठ पढ़ाएं। आजकल के पिता अपना पूरा समय पैसा कमाने में गुजार देते हैं और घर से लेकर बाहर तक बच्चा यही सीखता है कि कैसे दूसरों को पछाड़ के हमें आगे निकलना है। अभिभावक तो समझ ही नहीं पाते कि हमारे बच्चों के मन में क्या चल रहा है। बच्चा हर चीज को पैसे से तौलते देखता है, पिता या मां को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। बच्चे की क्या इच्छा है, उसकी क्या जिज्ञासाएं हैं, उनसे हम अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे में बच्चे जाएं तो जाएं कहां! मेरे खयाल से माता-पिता के डर के कारण बच्चे की अतृप्त जिज्ञासाओं के चलते पैदा होने वाले हालात में ही एक बच्चा अपराध की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। जब हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा गलत संगति में है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

इसलिए मेरा मानना है कि हम किसी घटना के घटने का इंतजार नहीं करें, बल्कि अपने बच्चों के बचपन से ही नैतिकता और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने और एक समझ बनाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। दूसरों को गिरा कर आगे बढ़ने से अच्छा है कि हम उसके साथ-साथ चलें। बच्चों को सिखाया जाए कि हमारे आसपास के लोग हमारे अपने ही हैं। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएं। किसी भी घटना के लिए समाज दोषी नहीं होता। असल दोष हमारी सोच का है। जिस बच्ची ने इस दुनिया में जीने से बेहतर मरना समझा, मैं उसके लिए बेशक कुछ न कर सकी, लेकिन आज मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूं कि हम सब एक ऐसे समाज के लिए सोचें और कुछ करें, जहां फिर कोई वैसी बच्ची को इंसाफ की आस में हार कर अपनी जान न देनी पड़े।.

