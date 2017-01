दुनिया मेरे आगे: किताब और बंदूक

कृष्ण कुमार रत्तू

इन दिनों समाज में हम एक नई किस्म की संस्कृति देख रहे हैं। किताबें कम, बंदूकें ज्यादा हो गई हैं। हर गांव, हर शहर इसी रंग में रंग गया है। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि भारत में कई ऐसे प्रदेश और क्षेत्र हैं, जहां बंदूकों यानी हथियारों के साथ घूमना और शादी, उत्सव, समारोह आदि में उन्हें लेकर शिरकत करना एक शौक ही नहीं, सामाजिक परंपरा और रिवाज बन गया है। पर किताबों के साथ बंदूकों का क्या संबंध! मसलन, कोरिया जैसे छोटे-से देश में एक शहर किताबों के नाम पर बसाया जा सकता है या आक्सफोर्ड शहर को किताबों यानी ज्ञान का शहर माना जाता है। यह संदर्भ इसलिए है कि आजकल उत्तर भारत में खासकर पंजाब, हरियाणा में बंदूक यानी हथियार लेकर चलना एक सामाजिक रुतबे का परिचायक हो गया है।

यह भी सच है कि चंबल के भिंड-मुरैना और छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक के चंदन वाले इलाके में हथियार लेकर चलना एक दूसरी तरह का चलन है, पर पंजाब, हरियाणा में हथियारों की इस नुमाइश के पीछे कहीं न कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा मान लिया गया है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि हरियाणा और पंजाब ऐसे क्षेत्र हैं, जहां गीता ग्रंथ समेत गुरुओं, पीरों, फकीरों और सूफी संतों की मोहब्बत और सद्भावना से भरी हुई रूहानियत का उदय हुआ और इन्हें तो गुरुओं के नाम पर बसी धरती तक कहा जाता है। यही वह भूभाग है, जहां अक्षर को ब्रह्म का रूप माना गया है, यानी सबसे ऊंचा स्थान और श्रीगुरुगं्रथ साहिबजी को परमगुरु का रुतबा दिया गया है, यानी शब्द गुरु की महिमा का अलौकिक सौहार्द भरा संदेश है, आत्मिक ज्ञान की गंगा का स्रोत है। जिसमें आपसी समसरता के अनेक उदाहरण भरे हुए हैं। धरती के इस क्षेत्र में ज्ञान यानी किताबें अब हाशिए पर चली गई हैं और बंदूक संस्कृति ने समूचा सामाजिक माहौल और ताना-बाना बदल दिया है।

पिछले दिनों शादियों के उत्सव और विशेष समारोहों में हथियारों की अवैध फायरिंग ने कई निर्दोष व्यक्तियों की जानें ली हैं। इसने शादियों और समारोहों को मातम में बदल दिया। हवाई फायरों से रिश्तेदारों समेत गरीब नर्तकियां भी मौत की भेंट चढ़ी हैं। इस पर अब आवाज उठने लगी है। सरकारों द्वारा मैरिज प्लेस और उत्सवों में हथियार लेकर आने में मनाही है। पर उन शोहदे नवधनाढ्य लोगों को क्या कहा जाए, जो इन समारोहों और शादियों में लचर द्विअर्थी पंजाबी और हरियाणवी गीतों पर झूमते, हवाई फायर करते हुए नशे में डूबे गोलियां बरसाते हुए न जाने किस समय निर्दोष लोगों की जान ले लें। दरअसल, यह एक सामाजिक पतन की निराशाजनक तस्वीर है, जिसमें झूठी शानो-शौकत से लबरेज लोग, खासकर युवा बंदूक डांस की प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। शायद ये वही लोग हैं, जिनका अब किताब कल्चर से कोई वास्ता नहीं रह गया है। यह नए जमाने की नई संस्कृति के कुछ लोगों का संवाहक है।

इस क्षेत्र में यह मानसिकता अस्सी के दशक से शुरू हुई, जब आतंकवाद के चलते सरकार ने कुछ लोगों को गनमैन यानी सुरक्षाकर्मी देना शुरू किए। पिछले तीस वर्षों में यह परंपरा अब एक सामाजिक रुतबा बन गई है। आज नए-पुराने सब लोग इस क्षेत्र में हथियारों वाले सुरक्षाकर्मी और खुद हथियार लेकर चलना एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रसंग मान कर चलने लगे हैं, जो बेहद घातक है। अब यह सामाजिक मानसिकता का दुखांत भी है। पहले यह आतंकवाद के नाम पर और अब सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर देखा जा रहा है। नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने इस परंपरा को गनमैन कल्चर का नाम दिया है जो युवा पीढ़ी के लिए एक बंदूक ग्लैमर अर्थहीन परिपाटी का उदाहरण है। इस सामाजिक परिवेश और इन परिस्थितियों में किताब से रिश्ता टूटता गया और दूर का रिश्ता हो गया है। जिन हाथों में ज्ञान और शिक्षा के लिए किताबें होनी चाहिए, वहां पर अवैध और वैध हथियारों की मंडियों ने इसे दिखावा और शानो-शौकत में बदल दिया है और इसके भयानक परिणाम निर्दोष लोगों की मृत्यु के साथ सामने आ रहे हैं। इन दिनों समय का संवाद यह भी है कि क्या हम हवाई फायर करते झूमते हुए उन युवकों और समूहों के बेपरवाह समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें शायद किताबों का कोई स्थान नहीं है। जबकि दुनिया किताबों की इ-शृंखला को अपना रही है। पर हमें यह याद रखना होगा कि किताब के बिना सब शून्य है, अब और फिर ज्ञान और शिक्षा के समारोह में किसी अच्छे समाज की परिकल्पना तो करें, क्योंकि आने वाला कल हमसे जवाब मांगेगा। क्या हमने अपनी नई नस्ल के लिए किताबों की जगह बदूंकों की फसल बो दी है? क्या आप ऐसे सवाल से सहमत हैं? अब सोचने की बारी आपकी है।

