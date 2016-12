दुनिया मेरे आगेः रिवायतों की जंजीर

सदफ खानम

फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एक नज्म की मशहूर लाइन है- ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे… बोल जबां अब भी तेरी है!’ इन चंद अल्फाजों को पढ़ कर ऐसा महसूस होता है कि मैं आजाद हूं, अपनी मर्जी की मल्लिका हूं, मैं बोल सकती हूं…! हां, मुझमें बोलने की हिम्मत है, मेरे पास वह हुनर, वह लफ्ज है, जिससे मैं दुनिया के सामने आ सकती हूं। कई बार सचमुच ऐसा महसूस भी होता है। लेकिन जब-जब मैं अपने गांव और घर जाती हूं तो मेरा आत्मविश्वास आसमान से जमीन के बीच में झूलता हुआ नजर आता है। मैं वहां जाती हूं तो घर में कैद हो जाती हूं। मैं चाहती हूं कि बाहर निकल कर देखूं कि मेरा गांव कैसा है। वहां के रीति-रिवाजों और समाज के आचार-व्यवहार और उसके संदर्भों को समझना और उन पर लिखना चाहती हूं। लेकिन जैसे ही कलम लेकर बैठती हूं तो बाहर नहीं निकलने वाली जंजीर मेरी कलम को जकड़ लेती है और मेरे सारे अल्फाज कहीं खो जाते हैं!

जब मैं अपने घर से बाहर झांकती हूं तो मुझे कुछ आवारा लड़के दिखते हैं गांव की मासूम लड़कियों को परेशान करते हुए। मैं उन लड़कों को डांटना चाहती हूं, उनसे कुछ कहना चाहती हूं तो मेरी आवाज मेरे गले में ही दब कर रह जाती है और एक हाथ बड़ी तेजी से मुझे अंदर खींच कर घर का दरवाजा बंद कर देता है। मेरी आवाज घर की चारदिवारी के भीतर घुट कर रह जाती है। मुझे याद है कि जब मेरा घर बन कर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ नहीं था तो उसमें कमरों के अलावा आंगन हुआ करता था। वहां से कम से कम आसमान को देखा जरूर जा सकता है।

हमें सख्ती से मना किया जाता था कि बिना दुपट्टे के तुम आंगन में नहीं बैठोगी। मेरी अम्मी अगर आंगन में आकर बैठती तो उनका दुपट्टा उनका पूरा मुंह ढक देता था, वे तभी आकर बैठती थीं। और अब जब से मेरे घर का आंगन बंद हो गया है तो मेरी अम्मी या फिर मैं और मेरी बहनें बिना सिर पर दुपट्टा रखे हुए घर से बाहर तक नहीं निकल सकते। जब मैं थोड़ा-सा और अपने मुहल्ले से बाहर निकल कर देखती हूं तो पाती हूं कि हर लड़की अपने घर में एक नौकरानी की तरह काम में मगन है। न अपने कपड़ों का होश है उसे, न अपनी फिक्र है। मैले-कुचैले कपड़ो में भैंस को चारा खिला रही है। उस मगन और मस्त लड़की को देख कर सोचने पर मजबूर हो जाती हूं कि क्या इसका दिल नहीं करता होगा शहर वाली लड़कियों की तरह जीन्स और शर्ट पहनने का… खूब घूमने-फिरने का… हंसने-खेलने का…! फिर एकदम से खयाल आता कि हो सकता है कि इसे पता ही नहीं होगा कि लड़कियां जीन्स और शर्ट भी पहनती हैं। हालांकि उसके कपड़े मैले-कुचैले थे, फिर भी उसके सिर से लेकर पूरे मुंह को ढंके हुए एक पल्लू जरूर था उसके पास। इतनी बंदिशें महिलाओ पर ही क्यों आखिर? वे किसके लिए खतरा बन रही हैं? क्या यह सच नहीं है कि वे ही लगातार खतरे के बीच अपनी जिंदगी गुजारती हैं?

मैं जब भी गांव जाती हूं तो मेरा सामना इन बंदिशों से होता है। हालांकि मेरे पिता ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। वे गांव में ही रहते हैं बचपन से। फिर भी वे अपनी बेटियों को आसमान पर उड़ते देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे गांव से निकाल कर शहर भेजा है। लेकिन जब-जब मैं पापा और परिवार से मिलने गांव जाती हूं तो वहां जाते ही उन बंदिशों और पैर में पड़ी जंजीरों के बारे में पूछती हूं तो पापा अक्सर कहते हैं कि बेटा, यह गांव है… इसलिए यहां बाहर घूमना अच्छा नहीं माना जाता है। पापा के इस जवाब से अक्सर मैं सोचती हूं कि एक लड़का शहर हो या गांव, हर जगह आजाद क्यों है और एक लड़की गांव में अपने पिता, अपने भाई और अपने शौहर की गुलाम क्यों है! यहां तक कि शहर में भी एक लड़की पूरी तरह से आजाद नहीं है। उसे खौफ आता है रात को…. कि अंधेरा होते ही उसके खिलाफ कोई भी अपराध हो सकता है! क्यों हैं इतनी रस्मो-रिवाज औरत पर… क्यों जकड़े हुए हैं उसके पैर रिवायतों की जंजीरों से? क्या हमारे समाज में कभी औरत को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाएगा? क्या उसको इन सब रस्मों और रिवायतों से कभी आजादी नहीं मिल पाएगी? मगर फिलहाल मैं असमर्थ हूं इन सवालों का जवाब ढूंढ़ने में और अपने इस समाज की मनमानी रिवायतों को देख कर मेरी जुबान बंद हो जाती है… गले से आवाज नहीं निकल पाती है और एक ‘स्त्री’ फिर से इस पुरुष प्रधान समाज के सामने हार जाती है। ये सारे सवाल अंदर तक झकझोर देते हैं मुझे और सोचने लगती हूं कि बिना खुद में हौसला हासिल किए क्या उस आजादी की ओर बढ़ा जा सकता है!

First Published on December 24, 2016 2:24 am