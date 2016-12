दुनिया मेरे आगेः यह आखिरी दिन

कृष्ण कुमार रत्तू

वर्ष का यह आखिरी दिन भी धीरे-धीरे अस्त होते सूर्य के साथ खत्म हो जाएगा। याद सिर्फ आने वाला कल है जिसे हम सब नव वर्ष दिवस कह कर उसे खुशामदीद कहते हैं। यही तो समय का काल चक्र है। वक्त का पहिया घूम रहा है। इसी के इर्द-गिर्द दुनिया की तमाम संभावनाएं सीमित होकर रह जाती हैं। इसी से ही आदमी की विरासत इतिहास का पन्ना हो जाती है और इसी जाते हुए दिवस की स्मृतियों में हमारा एक वर्ष हमारी जिंदगी का गुजरा हुआ वर्ष हो जाता है। यह सब जानते और देखते हुए भी हम नववर्ष की देहरी पर उसकी पूर्व संध्या के समय उसका भव्य स्वागत करने के लिए रोमांचित होते हैं। सच तो यह है कि कुछ लोग बीते हुए दिनों को भूल जाना चाहते हैं और कुछ लोग यादों के पन्नों को भविष्य के लिए संजो कर रखना चाहते हैं और कुछ वर्ष की घटनाओं को बीते दिनों का हादसा मानते हैं। इस पूर्व संध्या पर मुझे याद है कि अभी भी हमारे गांवों में नए साल के आगमन और वर्ष के आखिरी दिन की कोई हलचल याद नहीं आती। जैसे वर्ष भर के आम दिन होते थे, वैसे ही वर्ष का आखिरी दिन भी बीत जाता था। वही शाम, वही सुबह। वही सब कुछ। अभी भी सुदूर भारत के गांवों में नए साल का आगमन और वर्ष का आखिरी दिन कोई महत्त्व नहीं रखता और सैकड़ों दिनों की तरह यह भी कल की रोजी-रोटी की जुगाड़ में यों ही बीत जाता है।

लेकिन समय के साथ सामाजिक परिवर्तन की देहरी पर नए समाज के उदय ने हर दिन को रोमांच से भर दिया है। इसमें मध्यवर्गीय भारतीय समाज भ्रमित होकर अंधकार और मझधार में लटके होने की तरह है। पिछले डेढ दशक के भूमंडलीकरण और बाजारवाद ने आदमी को उपभोक्ता में बदल दिया है और उसकी जद में हमारा गांव भी बदलने लगा है। शहरों से सटे गावों में कुछ नवधनाढ्य संपन्न लोगों ने अब वर्ष के आखिरी दिन की जाती हुई रात को नववर्ष के शोर-शराबे में बदल दिया है। यह बदलते समाज की नई गंवई तस्वीर है, जिसमें ‘भारत’ और ‘इंडिया’ का अंतर अब दिखाई देने लगा है। दिखावे का खुमार इस कदर बढ़ने लगा है कि उसमें यह खयाल रखना भी जरूरी नहीं समझा जाता कि इस तरह के व्यवहारों का समाज पर कैसा असर पड़ता है और यह लोगों के सोचने-समझने के तरीके को कैसे दीर्घकालिक स्तर पर प्रभावित करता है। आधुनिकता से किसका विरोध हो सकता है। लेकिन दिखावा केवल दोहरापन रचता है।

गांव के वे बच्चे जो शहर में महंगे पब्लिक स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, वे नई सभ्यता को नए स्कूलों के विशेष दिनों की तरह समझने लगे हैं, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स, ब्रदर्स, ग्रैंडपा डे आदि। इसी तरह त्योहारों के खास नाम रखे जा रहे हैं। लेकिन इक्कतीस दिसंबर के जाते हुए इस आखिरी दिन को एक खास मुकाम के साथ देखा जाता है। नव वर्ष के उल्लास में जब सारा विश्व पश्चिमी रंग में रंग जाता है, जिसमें हमारा देश भी अपवाद नहीं रहा है, पार्टियों के जलसे में होटलों और घरों में तथाकथित जश्न होता है, तब देश के आधे से ज्यादा लोग इस तरह के जश्नों से बेखबर रोज की तरह काम में लगे होते हैं और अगली सुबह फिर वही दिनचर्या। कर्ज से दबे हुए किसान एवं लाचार गरीब मजदूर के लिए अभी भी जाते हुए वर्ष एवं आते हुए नववर्ष के लिए कहीं कोई जगह नहीं। अभाव में जीने वाला यह समाज लगता है उस मुख्यधारा से बिल्कुल अलग-थलग और कट गया है जिसे आप देश की प्रगति और विकास की दौड़ कहते हैं। बेरोजगारी से आतुर लोग शहरों में गांवों को ढूंढ़ते हुए स्लम क्षेत्रों की बढ़ोतरी कर रहे हैं।

मुझे याद आता है कि कभी-कभार इस दिन की याद आने दिन के अखबार से यह बात पता चलती थी कि यह दिन नव वर्ष है। आज की पूर्व संध्या के दिन अब किन अर्थों में बयान किया जाए, क्योंकि इनमें अब कोई अर्थ नहीं बचा है और उजड़ते हुए गांव और खंडहरों को याद करते हुए आज की इस शाम, रात और नए साल की सुबह में उलझ कर रह गए हैं। हमारी नई संस्कृति और विकास में नव वर्ष का ग्लैमर और उसके जश्न की रात है।

कुछ लोग कल की सुबह नव वर्ष मुबारक कहेंगे और कुछ लोग रोज की तरह काम की तलाश में उगते हुए सूर्य को देखते चलते जाएंगे। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा अंतर है जब आदमी खास और आम में बंट जाता है और इस पूर्व संध्या पर यही तो दिखाई दे रहा है। फिर भी सबको इस विदा होते साल के अंतिम दिन अलविदा और कल सुबह सबके लिए मंगलमय का संदेश।

First Published on December 31, 2016 2:14 am