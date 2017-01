चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में वोटों के धुव्रीकरण की कोशिशें तेज होने लगी हैं। भाजपा से इसकी शुरुआत उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कर दी है। वे अपने बिगड़े बोलों के लिए जाने जाते हैं। मेरठ की एक सभा में उन्होंने समुदाय विशेष पर निशाना साधा और उस पर देश के विकास को प्रभावित करने का आरोप लगाया। महाराज ने कहा कि देश के विकास में चार बीवियां और चालीस बच्चे नहीं चलेंगे; बाबरी ढांचा कलंक था जिसे गिरा कर हमने कलंक मिटाया है।

वे अपने बयानों से समुदाय विशेष पर निशाना साध कर विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण का पलीता लगाना चाह रहे हैं। साक्षी महाराज इकलौते नेता नहीं हैं जो बिगड़े बोलों के लिए जाने जाते हैं। भाजपा में ऐसे बयान बहादुरों की पूरी फौज है जो समय-समय पर समुदाय विशेष को अपना निशाना बनाती रहती है। पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने तो यहां तक कह दिया था कि उनकी पार्टी को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, वे तो हमें वोट देते नहीं! इन बयानों से साफ है कि भाजपा के बयान बहादुर चुनाव को विकास के तराजू पर नहीं बल्कि हिंदू-मुसलिम के धर्मकांटे पर तौलना चाहते हैं। हालांकि ऐसे बयानों से भाजपा ने पल्ला झाड़ कर इन्हें निजी बयान बताया है लेकिन अगर वह समय रहते ऐसे बयान बहादुरों पर लगाम नहीं लगाती है तो आगामी विधानसभा चुनावों में उसे दिल्ली और बिहार जैसा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले निरंजन ज्योति का बयान आया था कि दिल्ली में सरकार रामजादों की बनेगी या फिर ‘…जादो’ की बनेगी, इसका फैसला दिल्ली की जनता खुद करेगी। निरंजन ज्योति के बयान ने भाजपा के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी कठघरे में खड़ा कर दिया था जिसका नतीजा रहा कि दिल्ली में सरकार बनाने की माला जपने वाली भाजपा को महज तीन सीटों से संतोष करना पड़ा। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ जैसे बयान बहादुरों ने बीफ, लव जेहाद, घर वापसी जैसे मुद्दों को खूब उछाला जिसका नतीजा रहा कि वहां भाजपा की लुटिया डूब गई। हालांकि कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि बड़े नेताओं ने इन बयान बहादुरों पर चाबुक चलाया है लेकिन बार-बार इनके बिगड़े बोल उन खबरों को झूठा साबित करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले इन बयान बहादुरों पर नियंत्रण लगाना भाजपा के लिए जरूरी होगा वरना उसे खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गया है। इसे भाजपा हर हाल में फतह करना चाह रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव को जाति या धर्म से ऊपर उठ कर विकास के मुद्दे पर लड़ने का आह्वान कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा के लिए यह धर्म संकट है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी या फिर धर्म के मुद्दे पर। उसे हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा। यह समय भाजपा के लिए सचेत होने का है।

First Published on January 11, 2017 3:42 am