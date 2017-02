चौपालः दाग कहां धुले

अखिलेश यादव के समर्थक सपा सरकार के हानिकारक अतीत से उन्हें मुक्त हुआ मान रहे हैं। उनकी कल्पना है कि सपा शासन पर लगे तमाम दागों को मुलायम सिंह, शिवपाल और आजम खान के खाते में डाल दिया गया है। वे गलती पर हैं। यदि अखिलेश अपने हानिकारक कुशासन के लिए क्षमा मांगते, उसकी पुनरावृत्ति न होने देने का वचन देते और मुलायम-शिवपाल-आजम और उनकी नीतियों को तिलांजलि दे देते, तब तो उन्हें अतीत के बोझ से मुक्त हुआ कहा जा सकता था। न उन्होंने कोई माफी मांगी और न पुनरावृत्ति न करने का कोई वायदा किया। मुलायम अब भी उनके सम्मानित नेता-मार्गदर्शक हैं और आजम खान के साथ स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम है। एक बार चुनाव-प्रचार के लिए इनकार करने के बाद नेताजी फिर मान गए हैं। अखिलेश अपने चाचा शिवपाल को जसवंतनगर से और आजम को रामपुर से चुनाव लड़ा ही रहे हैं।

लोगों को लग गया है कि ग्यारह मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद सारा कुनबा एक पाया जाएगा। अखिलेश-समर्थकों का यह कहना भी हास्यास्पद है कि उन्होंने आपराधिक छवि वालों को पार्टी से किनारे कर दिया है। हकीकत यह है कि सपा प्रत्याशियों की सूची में तेरह ज्ञात बाहुबली हैं। समर्थक यह कह कर उछल रहे हैं कि अखिलेश के विकास के दावों की काट मुश्किल है। जिसके राज में प्रदेश का जीडीपी छह फीसद से माइनस 5.3 फीसद पर आ गया, कृषि विकास दर 5.2 फीसद से गिरकर माइनस 2.5 फीसद पर खिसकी, किसानों की आत्महत्या 45 फीसद बढ़ गई, खुद को विकास-पुरुष साबित करने की धुन में जिन्होंने अधूरे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस हाईवे का उद््घाटन कर डाला, जो उन योजनाओं का श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं जो धरातल पर उतरी ही नहीं, जैसे महानगरों की मेट्रो योजनाएं, उनके विकास के दावे तो पहले ही ध्वस्त हुए पड़े हैं। उन्होंने तो अपने विकास-संबंधी सरकारी विज्ञापनों को भी हास्य-व्यंग्य का विषय बना दिया। चौबास घंटे बिजली-सप्लाई का उनका प्रचार सिवाय धोखे के कुछ नहीं है।

और भ्रष्टाचार-मुक्तता के उनके दावे की पोल खोलने के लिए केवल दो बातें बहुत हैं- पहली, परम भ्रष्ट अभियंता यादव सिंह को सीबीआई जांच से बचाने के लिए उनकी सरकार की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची छटपटाहट, और दूसरी बात यह कि जहां केंद्र सरकार अठारह करोड़ रुपए में एक किलोमीटर सड़क बनाती है, वहीं अखिलेश सरकार ने उससे कम गुणवत्ता की सड़क बनाने में औसतन इकतीस करोड़ खर्च किए।

’अजय मित्तल, मेरठ

First Published on February 3, 2017 3:10 am