चौपाल: स्वार्थ से परे, मुश्किल सफर

स्वार्थ से परे

राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर आबादी से ज्यादा राशन कार्ड सामने आने से एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सरकार ने गेंहू और केरोसिन समेत अन्य सामग्री नए कार्ड से बांटने के आदेश दिए थे। लेकिन भ्रष्ट लोगों ने इस योजना का और ज्यादा लाभ पाने के लिए फर्जी राशन कार्ड बना लिए। सरकार अच्छे दिनों का भरोसा दिला कर सत्ता में आई थी, लेकिन देश से भ्रष्टाचार कम होने की बजाय दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

असल में जब तक लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक देश का विकास संभव ही नहीं है। लोगों को निजी स्वार्थों से ऊपर उठ कर देश के बारे में सोचना होगा, तभी भारत प्रगति करेगा और अच्छे दिन आएंगे। डिजिटल इकॉनॉमी का सहारा लेकर भी फर्जीवाड़ा कम किया जा सकता है।

कांतिलाल मांडोत, सूरत राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर आबादी से ज्यादा राशन कार्ड सामने आने से एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सरकार ने गेंहू और केरोसिन समेत अन्य सामग्री नए कार्ड से बांटने के आदेश दिए थे। लेकिन भ्रष्ट लोगों ने इस योजना का और ज्यादा लाभ पाने के लिए फर्जी राशन कार्ड बना लिए। सरकार अच्छे दिनों का भरोसा दिला कर सत्ता में आई थी, लेकिन देश से भ्रष्टाचार कम होने की बजाय दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।असल में जब तक लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक देश का विकास संभव ही नहीं है। लोगों को निजी स्वार्थों से ऊपर उठ कर देश के बारे में सोचना होगा, तभी भारत प्रगति करेगा और अच्छे दिन आएंगे। डिजिटल इकॉनॉमी का सहारा लेकर भी फर्जीवाड़ा कम किया जा सकता है। मुश्किल सफर

एक ओर तो रोडवेज बसों की टिकटों पर ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान का ‘लोगो’ लगा कर देशवासियों को बेटियों को पढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है लेकिन खुद रोडवेज ही बेटियों को सुविधा देने में पीछे है। गांव से स्कूल-कॉलेजों में आने-जाने के लिए रोडवेज की बसों में बेटियों को कोई सुविधा सुविधा नहीं मिलती। जिन गांवों में रोडवेज की बसें आती-जाती हैं वहां भी बेटियों को बड़े मुश्किल हालात में सफर तय करना पड़ता है। उनके साथ बसों में आएदिन धक्कामुक्की और छेड़खानी होती रहती है। कई गांवों में लड़कियों के लिए बसें ही नहीं हैं। इस वजह से उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चल कर बस स्टैंड पर पहुंचना पड़ता है। इसके चलते वे शाम के समय घर पहुंचने में कई बार लेट हो जाती हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

कुलदीप सिंह, नरड़

अमिताभ बच्चन ने कहा- "मेरे मरने के बाद मेरे बेटा-बेटी के बीच संपत्ति का बराबर बंटवारा होगा"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 7, 2017 6:49 am