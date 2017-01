चौपालः उधार का विचार

कोई भी समाज अपनी संस्कृति की जीवन-दृष्टि से जीता है। जब हम पराई संस्कृति से उधार लेकर उस गैर-संस्कृति के कुछ तत्त्व अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन समतल भूमि से उखड़ कर लड़खड़ाने लगता है। औपनिवेशिक दासता से छुटकारा पाए देशों में ऐसा संकट अपेक्षया कुछ अधिक ही दिखलाई पड़ता है। भारत में नोटबंदी और कैशलेस सोसाइटी का विचार भी ऐसे ही पश्चिम से उधार लिए विचारों का प्रतिफल है।

भारतीय समाज एक धीमी गति से चलने वाला समाज है। ईश्वरवाद ने इस देश के सामान्य जन को कुछ भिन्न प्रकार से चीजों को देखने का नजरिया दिया है। कुंभ के मेले में गई एक वृद्धा से जब टीवी एंकर ने पूछा कि ‘ईश्वर से क्या मांगा?’ तो वह कहती है, ‘ऊपर वाला जो दे देगा, उससे मैं संतुष्ट हूं।’ इसी से भारत की बहुसंख्यक जनता अभावों में भी जी लेने की कला सीख चुकी है।

ई-वॉलेट या मोबाइल को बटुआ बनाना भोगवादी संस्कृति की सोच है। यह पश्चिमी आधुनिकता से जनित विचार है। दूसरी ओर सरकार कहती है कि कम में जीना सीखो। यह गांधीजी के स्वैच्छिक दरिद्रता के विचार से जनित है अथवा नहीं लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि यह भोगवादी पश्चिमी संस्कृति के विरोध में है। कथांतर में रावण की मौत का कारण सीता-हरण को बतलाया गया होगा पर लाक्षणिक अर्थों में यह बुद्धिशाली, बलशाली, शक्तिशाली होने पर भी अहंकार के कारण सर्वनाश का उदाहरण है। स्वाभिमान तथा आत्म विश्वास और अहंकार व आतमश्लाघा में अंतर है।

जब सरकार के वित्तमंत्री कहते हैं कि देश में पहली बार कोई कठिन निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री आया है तो वे इस देश के एक दर्जन पूर्व प्रधानमंत्रियों को नाकारा साबित करना चाहते हैं। दर्जन भर प्रधानमंत्रियों में स्वयं उनकी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। अब अगर देश की यही नियति है कि हमारे बीच सत्तर सालों में कोई निश्चित निर्णय लेने वाला नहीं हुआ तो फिर आगे भी ऐसी ही संभावना समझनी चाहिए। फिर तो वर्तमान प्रधानमंत्री भी अपवाद सिद्ध हुए और अपवाद नियम नहीं बनाते।

भारतीय राजनीति में असल समस्या है कि औपनिवेशिक शासन में प्रजा को दास समझने की भावना से आज का राज्यतंत्र भी अपने को मुक्त नहीं कर पाया है। हमारे हमारे दैनंदिन आचरणों को जब सरकार तय करने लगेगी तो हम मशीन होकर रह जाएंगे! इस देश के हित में बुद्धिजीवियों को अपनी आवाज और अधिक मुखर करनी होगी ताकि वैयक्तिक आचरणों से सरकार की छेड़छाड़ न हो। देश को इस ग्रहण से बचाने का दायित्व सजग मीडिया पर भी है।

’लक्ष्मी नारायण मित्तल, मुरैना

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 6, 2017 2:37 am