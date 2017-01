चौपालः खौफ का जश्न

नए साल की यह कैसी शुरुआत हुई? या कहें पुराना साल कैसा तोहफा देता हुआ गया? बंगलुरु को ज्यादातर शहरों में से सबसे सुरक्षित माना जाता रहा है। मैंने भी अक्सर वहां रहने वाली दोस्तों से सुना है कि लड़कियों के मामले में बंगलुरु सबसे सुरक्षित शहर है। लेकिन इकतीस दिसंबर की रात हुई घटना ने एक बार फिर वहां रह रही लड़कियों के माता-पिता के मन में खौफ भर दिया है। बंगलुरु के महात्मा गांधी मार्ग पर पंद्रह सौ पुलिसकर्मियों पर बीस से तीस मनचले लड़के भारी पड़ते दिखे, तभी तो वह खुशनुमा रात डरावनी रात बन गई। इन पुलिसकर्मियों और भारी भीड़ के सामने ये मनचले वहां मौजूद लड़कियों से छेड़छाड़ और अश्लील कमेंटबाजी करते रहे और लड़कियां मुंह छुपा कर भागने पर मजबूर होती रहीं। चंद पुलिस वाले कुछ लड़कियों को सुरक्षित भगाते रहे लेकिन फिर वे भी मजबूर तमाशबीन नजर आए। जवाब यह आया कि भीड़ अधिक थी इसलिए हम लाचार थे! उधर कर्नाटक के गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने बयान दिया कि ‘नये साल जैसी पार्टियों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे मौकों पर बड़ी तादाद में यूथ इकट्ठा होते हैं, जो पश्चिमी रंग-ढंग में होते हैं। न केवल वे मानसिकता में पश्चिमी शैली की नकल करते हैं, बल्कि उसी तरह की ड्रेस भी पहने होते हैं।’

वहीं सपा नेता आबू आजमी ने इस घटना पर कहा है कि ‘पेट्रोल होगा और आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्द लगेगी इसलिए पेट्रोल को आग से दूर रहना चाहिए।’ इन दोनों नेताओं के बयान बहुत अफसोसनाक हैं जो इतनी भारी भीड़ में हुई कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ को सामान्य घटना बता रहे हैं। साथ ही लड़कों की हरकत को नजरअंदाज कर लड़कियों के कपड़ों और पश्चिमीकरण की बात उठा कर पूरी घटना को मामूली ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि अगर पश्चिमी सभ्यता के कारण ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है तो फिर भारतीय संस्कार कहां गए? वहां मौजूद लड़कों की टोली में ज्यादातर पढ़े-लिखे और अच्छे घरों के कहे जा रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय संस्कारों पर पश्चिमी सभ्यता भारी पड़ रही है? पश्चिमीकरण तो मात्र कपड़ों तक सीमित था। वे लड़के जिन घरों से आए थे वहां वे बचपन से दुर्गा पूजा, राखी का त्योहार मानते रहे होंगे। तो नेताजी, कपड़ों को दोष देना बंद कीजिए और भीड़ पर भी सारा दोष मत थोपिये क्योंकि जब आपका आगमन या कार्यक्रम जिस शहर में होता है वहां परिंदे भी पर नहीं मार पाते हैं।

बंगलुरु के एमजी मार्ग पर पिछले चालीस सालों से इकतीस दिसंबर को नये साल के स्वागत के लिए भीड़ जुटती आई है लेकिन फिर भी प्रशासन ऐसी चूक कैसे कर गया? भीड़ को संभालने और लड़कियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब हमेशा यही क्यों रहता है कि लड़कियों को संभलना होगा, पश्चिमीकरण का त्याग कर भारतीयता के नाम पर चुप्पी का चोला पहन कर उन्हें घर की चारदीवारी में कैद हो जाना चाहिए!

’विनीता मंडल, नई दिल्ली

First Published on January 5, 2017 2:11 am