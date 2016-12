लोहिया और जातिवाद

राकेश सिन्हा का लेख ‘दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय राजनीति’ (24 सितंबर) हाल में पढ़ा। इसे पढ़ कर अचरज हुआ। लेखक ने 1963 में हुए लोकसभा के चार उपचुनावों पर टिप्पणी करते हुए डॉ राममनोहर लोहिया पर जातिवाद का आक्षेप लगाया। इन उपचुनावों में कांग्रेस के विरुद्ध विपक्ष के चार नेता- अमरोहा से जेपी कृपलानी, फर्रूखाबाद से डॉ लोहिया, जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय और राजकोट से मीनू मसानी चुनाव लड़े थे। उपचुनाव में आचार्य कृपलानी, मसानी, लोहिया चुनाव जीत गए, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय चुनाव हार गए।

दीनदयाल जी की हार की खीझ में डॉ लोहिया पर दोषारोपण करते हुए इस लेख के लेखक ने लिखा कि ‘डॉ लोहिया जैसे राष्ट्रीय नेता को जाति के आधार पर अपना क्षेत्र चुनना पड़ा…। जहां जातिविहीन समाज के प्रवक्ता डॉ लोहिया जाति समीकरण के आधार पर फर्रूखाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, वहीं दीनदयाल उपाध्याय ने जौनपुर में अपने पक्ष के जातीय समीकरण को खुद ही अपना विरोधी बना लिया।’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नवचिंतक राकेश सिन्हा से मैं कहूंगा कि लिखने से पहले इतिहास को जानना उन्हीं के हित में होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोच्च नेता और तत्कालीन उत्तर प्रदेश जनसंघ के प्रभारी मरहूम नानाजी देशमुख के लेख को अगर वे पढ़ लेते तो शायद उनसे यह भयंकर भूल न होती। 1962 में फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध डॉ लोहिया को चुनाव लड़ने के लिए आग्रह करते हुए नानाजी लिखते हैं- ‘आजकल आपके अलावा नेहरू के साथ चुनाव लड़ने वाला दूसरा तो कोई नहीं है। आपको लड़ना होगा। फिर 1963 का उपचुनाव आया। मैंने कहा कि डॉ साहब, सन् 1962 में मैंने आपको लड़ाया, पर आप हार गए। अब फर्रूखाबाद से लड़ें। दीनदयाल जी जौनपुर से खड़े हुए थे। डॉ लोहिया ने कहा कि मैं तो दीनदयाल जी के समर्थन में भाषण करने जाऊंगा। वे गए और चार भाषण जौनपुर में दिए। इस तरह की हिम्मत थी उस आदमी में।’ राकेश जी को यह पता होना चाहिए कि फर्रूखाबाद में लोहिया की जाति ‘मारवाड़ी बनियों’ की तादाद शायद हजारों में भी नहीं है। महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर के बाद डॉ लोहिया ही ऐसे नेता थे, जिन्होंने जातिवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष किया।

’राजकुमार जैन, सूरजमल विहार, दिल्ली

December 29, 2016