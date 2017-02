चौपालः मर्यादा का प्रश्न

नरेंद्र मोदी के रेनकोट वाले बयान से नाराज कांग्रेस ने पूरे बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री के बहिष्कार की घोषणा की है! उसकी शिकायत है कि मोदी को मनमोहन पर ऐसी बेबुनियाद टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मोदीजी ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई घोटाले हुए लेकिन कभी भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। इसी संदर्भ में मोदीजी ने कहा कि रेनकोट पहन कर नहाने की कला तो कोई डॉक्टर साब से सीखे! इस सब में कांग्रेस भूल गई कि वह भी देश के प्रधानमंत्री को क्या-क्या नहीं बोलती रही है। गलती एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से है। इसी पर एक शेर है, ‘इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है।’

किसी भी शख्स का इस तरह से नाम लेकर भरी सभा में अपमान करना उचित बात नहीं! अगर हम इसी तरह व्यक्तिगत आलोचना करेंगे तो वह आलोचना कम बेइज्जती ज्यादा होगी। यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है, किसी एक पक्ष पर नहीं। हमें ऐसी व्यक्तिगत आलोचना से भरसक बचना चाहिए। कांग्रेस ने जनता दल (एकी), सपा, माकपा के साथ बैठ कर रणनीति बनाई और मोदी से माफी की मांग करते हुए संसद में विरोध प्रदर्शन भी किया।

इन्हीं सब दिक्कतों के कारण संसद की कार्यवाही टालनी पड़ी। कांग्रेस के विरोध को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी प्रकार का उपदेश देने का हक नहीं है क्योंकि खुद सोनिया गांधी भी नरेंंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह चुकी हैं। जब सोनिया मोदी पर निशाना साध चुकी हैं तो मोदी के रेनकोट वाले बयान पर इतना बवाल क्यों! इन सब बातों से संसद और हमारे नेताओं की गरिमा दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है।

प्रधानमंत्री भी देश के मुद्दों को छोड़ रेनकोट पर लग गए और पूरा विपक्ष सामाजिक मुद्दों को छोड़ माफी के पीछे पड़ गया। इसमें नुकसान किसका हो रहा है, यह हम भूल रहे हैं। मोदी सरकार का आधा कार्यकाल खत्म हो गया है लेकिन पक्ष और विपक्ष अभी तक अपने मुद्दों से बाहर नहीं आ पाए हैं। अगर राजनीति ऐसी ही रही मुद्दों से भटकाने वाली तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों का इस राजनीति से विश्वास पूरा उठ जाएगा। राजनीति सामाजिक न होकर व्यक्तिगत हो जाएगी तो नुकसान देश का होगा, नेताओं का नहीं। ‘थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो/ कल देखोगे कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे।’

’मोनिका सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय

First Published on February 18, 2017 3:26 am