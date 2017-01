चौपालः आतंक की मुद्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अलग करने की धुन में नकली नोट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए जिस नोटबंदी को लागू किया था, उससे न केवल अर्थव्यवस्था और रोजगार तबाह हो गए बल्कि नए नोट आम आदमी से पहले काले धनपतियों और आतंकियों के पास भी पहुंच गए। नकली नोट इन दिनों जगह-जगह बरामद हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। बहुप्रचारित सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। न काला धन पकड़ा गया, न आतंक पर अपेक्षित रोक लगी और न नकली नोट छपने बंद हुए। लोगों के रोजगार जरूर छूट गए। न पुराने साल में कुछ बदला और न नए साल में कुछ बदलता दिख रहा है बल्कि जनता की तकलीफें बेहिसाब बढ़ी हैं।

नए साल में कश्मीर के अखनूर के बाद पुंछ में आतंकी घटनाएं दोहराई गई हैं। देशभक्ति के बड़े-बड़े दावों के बीच सीमा पर जवानों को मिल रही जली रोटी और बिना छोंक की पतली दाल की वायरल होती तस्वीरें हम सबने देखी हैं। नोटबंदी से विकास दर घटने की बात रेटिंग और सर्वे एजेंसियां ही नहीं कर रहीं बल्कि पूर्व में वित्तमंत्री रहे हमारे राष्ट्रपति भी चेता रहे हैं। उत्पादन घटने और रोजगार खोने की सच्चाई हमारे सामने है। शहरों के मजदूर काम न मिलने के चलते वापस अपने गांवों की ओर पलायन कर गए हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि मनरेगा के तहत रोजगार की मांग साठ प्रतिशत से बढ़ गई है। मनरेगा के तहत आबंटित बजट खत्म हो गया और बढ़ी मांग के अनुरूप अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। औद्योगिक इकाइयां बंद होने या काम घटने से यह स्थिति बनी है। आॅल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन का अध्ययन भी इसकी पुष्टि करता है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र के संस्थानों के अध्ययन बता रहे हैं कि मार्च 2017 तक हालात सुधरने वाले नहीं हैं। अध्ययन के मुताबिक नोटबंदी से दुष्प्रभावित छोटे और मझोले उद्योगों से दो माह में पंद्रह लाख रोजगारों पर गाज गिरी है। इन क्षेत्रों में पैंतीस प्रतिशत नौकरियां खत्म हुई हैं।

विकास दर घटने की बात तमाम सर्वे कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बाद अब तो विश्व बैंक ने भी इसके घटने की बात कह दी है पर हमारे वित्तमंत्री राजस्व बढ़ने की बात बार-बार दोहरा कर इसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जब बाजार की सारी रकम बैंकों में जमा करा ली गई है तो उसके अनुपात में राजस्व बढ़ना ही है। संसद की लोक लेखा समिति द्वारा नोटबंदी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर से किए ग्ए सवाल-जवाब में यह बात साफ हो गई है कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई का न होकर केंद्र सरकार का है। सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक की ओर से नोटबंदी की अनुशंसा की गई जो सीधा-सीधा उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप है।

यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ सांसद केवी थामस के इस बयान कि ‘उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो वे प्रधानमंत्री मोदी को बुला सकते हैं’, के आते ही भाजपा में सिरहन दौड़ गई और उसके एक सांसद लोकसभा अध्यक्ष के पास उन्हें ऐसा न करने देने का आवेदन लेकर पहुंच गए। लोक लेखा समिति ने नोटबंदी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए बीस जनवरी को आरबीआई गर्वनर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को बुलाया है।

First Published on January 13, 2017 3:14 am