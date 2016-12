चौपालः हादसे की सड़क

देश में लगभग रोजाना चार सौ से अधिक मौतें सड़क दुर्घटना से होती हैं। लगभग हर दिन अखबार के पन्नों पर दुर्घटना की खबर छपी रहती है। दुर्घटना की मुख्य वजह तेज रफ्तार, ट्रैफिक नियम का पालन न करना सिग्नल तोड़ना आदि है। आजकल स्पोर्ट्स बाइक युवाओं की पसंदीदा है। कुछ फिल्मों के प्रभाव के कारण या फिर कभी अपने शौक के चलते अक्सर तेज गति के कारण नियंत्रण खो देने से दुर्घटना घट जाती है और या तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या मर भी जाते हैं। तीसरी मुख्य वजह है नशे की हालत में गाड़ी चलाना। अक्सर देर रात पार्टी कर नशे की हालत में गाड़ी चलाने से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में खुद के साथ-साथ ऐसे लोग दूसरों की भी जान ले लेते हैं।

एक आंकड़े के मुताबिक सड़क दुर्घटना के शिकार अधिकतर युवा वर्ग के हैं, जो लापरवाह होकर गाड़ी चलाते हैं। ड्राइविंग लाइंसेंस नहीं होने के बावजूद बड़े आराम से गाड़ी चलाते हैं और पकड़े जाने पर घूस देकर या रॉब दिखा कर निकल जाते हैं। इसके अलावा, बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी जमा रहने से तेज गति से चलने वाली वाहन को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है जिससे पीछे से आ रही वाहन से टक्कर हो जाना आम बात है। अक्सर लोग गाड़ी चलाते वक्त भी मोबाइल पर बात करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक सड़क हादसों में 2014 में 139671 मौतें हुर्इं और 493474 गंभीर रूप से घायल हुए और 2015 में 146133 मौतें हुर्इं और 5003279 गभीर रूप से घायल हुए।

यानी हर दिन चार सौ से अधिक मौतें चिंता का विषय है। इसे रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय किए गए लेकिन दुर्घटना में कमी आने के हालात नहीं बने। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने के बजाय घूस लेकर छोड़ देना ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को बढ़ावा देने जैसा है। आज के युवा वर्ग रफ्तार के शौकीन हैं जो दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा है।

सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है लेकिन धरातल पर विफल दिखाई दे रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम पर बस खानापूर्ति की जा रही है। जरूरत इस बात की है कि तेज रफ्तार चलने, ट्रैफिक नियम तोड़ने जैसे गैरजिम्मेदाराना हरकत करने वाले के साथ पुलिस कड़ाई से पेश आए और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देने जैसे कड़े कानून बनाने से सड़क दुर्घटना में कमी आ सकती है।

’प्रताप तिवारी, झारखंड

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 23, 2016 2:02 am