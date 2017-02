चौपालः विरोध की संस्कृति

रामजस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित ‘द कल्चर आॅफ प्रोटेस्ट’ (विरोध की संस्कृति) पर जेएनयू के विवादित वामपंथी छात्र नेता उमर खालिद को वक्ता के रूप में बुलाए जाने पर इन दिनों टकराव और आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि रामजस कॉलेज को उन प्रथम तीन कॉलेजों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है जो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही इससे जुड़े रहे हैं। एक के बाद एक देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों की ख्याति/ छवि धूमिल करने की षड्यंत्रकारी नीति अत्यंत निंदनीय व अफसोसनाक है। लोकतंत्र में हर किसी को अपना मत रखने और उसे संवैधानिक तरीके से जाहिर करने का अधिकार है।

यह बिलकुल स्वाभाविक है कि किसी शैक्षिक संस्थान में पढ़ रहे सैकड़ों-हजारों छात्रों का विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर अलग-अलग दृष्टिकोण हो और उसमें परस्पर विरोध की गुंजाइश रहती है। पर इसके लिए गालियां, अमर्यादित व्यवहार, हाथापाई और मारपीट जैसे कृत्यों को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। छात्रों का ऐसा आचरण अशोभनीय ही कहा जाएगा। खासकर अपने शिक्षकों, प्रोफेसरों पर हाथ उठाना और उन्हें अपमानित करना अनुशासनहीनता का चरम और नैतिकता का पतन है। विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले ये छात्र भूल जाते हैं कि उनके विचारों में ‘शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण रहा है।’ इन तथाकथित छात्रों के दुर्व्यवहार से आज विवेकानंद की आत्मा भी जरूर दुखी होती होगी।

अगर इस घटना के व्यापक परिणाम पर नजर डालें तो कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मसलन, क्या विचारधाराओं की लड़ाई हिंसक होगी? क्या सच में हम दिनोंदिन असहिष्णु होते जा रहे हैं? क्या हमारा लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर होता जा रहा है? क्या हमारा नायक गुंडा होगा, आदि-आदि। खासकर तब जब हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी युवा है और जल्द ही हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र होंगे। ऐसे दौर में छात्र राजनीति का गिरता स्तर भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज छात्र राजनीति और मुख्यधारा की राजनीति में एक गहरी खाई बनती जा रही है, ऐसे में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय की स्वच्छ छवि को धूमिल करने के साथ-साथ वहां पठन-पाठन के माहौल को भी दूषित करती हैं। रामजस कॉलेज के सौवें वर्ष को इस रूप में याद नहीं रखा जाना चाहिए।

’अनीश कुमार भानु, दिल्ली विश्वविद्यालय

First Published on February 24, 2017 2:34 am