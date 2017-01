चौपालः बेअसर सूरमा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को अंतिम रूप देने में जिस तरह प्रियंका गांधी ने निर्णायक भूमिका निभाई वह कांग्रेस के लिए निस्संदेह लाभदायक है। लेकिन यह राहुल गांधी की निर्णय लेने की क्षमता पर बड़ा प्रश्नचिह्न भी है कि वे अकेले गठबंधन करने में सक्षम नहीं थे नतीजतन, प्रियंका को हस्तक्षेप करना पड़ा। सूबे की राजनीति में हाशिये से भी बाहर जा चुकी कांग्रेस के पुनर्जन्म के लिए यह गठबंधन अनिवार्य था। इस सबके बीच कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। न तो उन्हें गठबंधन के महत्त्व की कोई समझ है न उनके पास कांग्रेस के उत्थान के लिए कोई सटीक रणनीति ही है।

एक प्रमुख इतिहासकार के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा राहुल गांधी को मानसिक रूप से अपना नेता नहीं मानता है। इसलिए ऐसी निष्क्रियताएं राहुल गांधी के नेतृत्व पर वाजिब सवाल खड़े करती हैं। समय-समय पर अपने बयानों से अपनी खिल्ली उड़वाने वाले राहुल गांधी पार्टी के लिए कुछ भी उल्लेखनीय करते नहीं नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

इसके बरक्स दूसरी ओर, भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करके राजनीति में पदार्पण करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने उलटे-पुलटे बयानों से जनता का मनोरंजन करते रहते हैं लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ विशेष करने में अभी तक पूरी तरह विफल रहे हैं। अब केजरीवाल ने चुनाव आयोग के लिए एक नया शिगूफा छोड़ा है कि वह उन्हें अपना ‘ब्रांड एंबेसडर’ बना ले। ऐसे हास्यास्पद बयान देकर केजरीवाल जनता को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे राजनीति और जनता के प्रति कितने गंभीर हैं। भारतीय राजनीति के पहले आलराउंडर केजरीवालजी दिल्ली को छोड़ कर गोवा, पंजाब और शेष देश में सक्रिय हैं। कभी उनके जीवन का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना हुआ करता था लेकिन आजकल मोदीजी और भाजपा का विरोध करना रह गया लगता है। इस बात की पुष्टि के लिए आप यही जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव तो नहीं लड़ेगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार जरूर करेगी। इससे बेहतर राजनीतिक परसंताप का उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले।

’आनंद श्रीवास्तव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

First Published on January 27, 2017