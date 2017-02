चौपालः हमारा लोकतंत्र

जब तक भारतीय राजनीतिक दलों में व्यक्ति पूजा की परंपरा बनी रहेगी तब तक लोकतंत्र हाशिये पर पड़ा रहेगा और संसदीय परिदृश्य विचलित ही दिखेगा। दरअसल, यह एक भयावह सच है कि हर राजनीतिक दल स्वयं अलोकतांत्रिक होकर भारतीय लोकतंत्र को बचाए रखने का दावा करता रहता है जबकि कोई भी दल व्यक्ति पूजन की परंपरा से अछूता नहीं है। जब इन दलों के भीतर ही लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत नहीं है तो उनसे देश के भीतर संसदीय लोकतंत्र की अपेक्षा कैसे करें? अर्थात यह वक्त की मांग है कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के झूठे गौरव से निकलें और विचार करें कि लोकतंत्र की स्थापना अपने घर से शुरू करते हुए उसे संसदीय पटल तक कैसे स्थापित किया जाए।

लोकतंत्र में अपने कामों के लिए सरकार संवैधानिक तौर पर जवाबदेह होती है। इस लिहाज से देखें तो अपने देश में हम झूठे लोकतंत्र को पढ़ते और स्वीकारते हैं। मसलन, हम जब बच्चे होते हैं तब यदि घर या स्कूल में किसी चीज पर आपत्ति या सवाल खड़ा करते है तो डांट कर चुप करा दिया जाता है कि छोटा होकर जबान लड़ाते हो! समाज के भीतर पनप रही किसी अस्वीकार्य कड़वाहट पर यदि प्रश्न करते हैं तो हमारी उम्र और रिश्ते का हवाला देकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। और अंतत: जब हम किसी संस्थान में पनप रही ज्यादती से असहमति जताते हैं तो हमें बागी अथवा संस्थान के खिलाफ अमर्यादित होने का लांछन लगाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।

यहीं से क्रमश: हमारे भीतर की लोकतांत्रिक चेतना की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बची-खुची लोकतांत्रिकता उस वक्त खत्म हो जाती है जब निजी स्वार्थ में डूब कर चाटुकारिता करने लगते हैं और स्वयं को प्रश्नावली-जवाबदेही से मुक्त रखने लगते हैं। लिहाजा, हमें अपने नागरिकों से लोकतांत्रिक होने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देकर सरकार चुन लेना नहीं होता है बल्कि उस चुनी हुई सरकार से सवाल पूछना और असहमति दर्ज करना भी होता है।

’प्रेरित कुमार, नई दिल्ली

