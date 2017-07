चौपालः पहचान का प्रश्न

समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण की भारत भूमि हमेशा एक धर्म, एक भाषा एक नृजातीयता और एकसमान राजनीतिक सत्ता के द्वारा शासित नहीं रही है। लेकिन राष्ट्र नाम की भाववाचक संज्ञा शुरू से ही एकसमान रूप से सबके जहन में हुआ करती थी। अंग्रेजों ने अपने व्यापार करने की सहूलियतें बनाते हुए अनजाने में ही भारत का एकीकरण किया और आधुनिक युग में सहस्राब्दियों पुराने भावनात्मक राष्ट्र को एक ठोस राजनीतिक इकाई के बतौर गठित होने का अवसर मिला। कहने की जरूरत नहीं कि इसके गठन और एकीकरण में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी सत्ताधारी दल ने स्वतंत्रता पूर्व के अपने वायदे के मुताबिक देश की अलग-अलग सांस्कृतिक अस्मिताओं को भारतीय राष्ट्र के भीतर स्वीकारने की पहल की।

भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की कोशिशें हुर्इं। इन कोशिशों को आगे तक जाना था मगर देश की तत्कालीन परिस्थितियों और नेतृत्व में इच्छाशक्ति के अभाव ने इन पर विराम लगा दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर अधिक उपद्रव करने वालों को उनका राज्य मिलता गया। तेलुगु के नाम पर आंध्रप्रदेश, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र और पंजाबी के नाम पर पृथक पंजाब की मांग न तो शांतिपूर्ण थी और न ही नेतृत्व की ओर से कभी उन्हें नकारा ही गया। भारत के पुनर्गठन का एजेंडा तब तक अधूरा लगता है जब तक बंगाली प्रभुत्व से विचलित गोरखा लोग अपना राज्य मांगने के लिए आंदोलन करते हैं। उत्तर और पूर्वी भारत के कई सांस्कृतिक समूहों को नजरअंदाज किया जाता रहा है जिनमें धीरे-धीरे चेतना जागृत हो रही है। गोरखालैंड की मांग उसकी एक बड़ी नजीर है।’

दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में एक सुलझी हुई सोच के तहत भाषाई राज्य दिए गए मगर क्या ऐसा उत्तर में भी किया गया! खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के गठन का आधार क्या रहा होगा इस पर सोचना आसान नहीं है। इन राज्यों में पर्याप्त विभिन्नताएं हैं। ये औपनिवेशिक समय में उनकी सुविधा के अनुसार बने राज्य हैं जिन्हें हम आज भी गुलामी की विरासत के रूप में ढो रहे हैं। आज छोटे राज्यों की पक्षधर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो उसे एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने में संकोच भला क्यों होना चाहिए? इसके लिए विद्वानों, नेताओं और आम जनता के बीच बहस कराई जा सकती है। एक ओर हम विश्व की एक अहम शक्ति बन रहे हैं तो दूसरी ओर यह कहां तक जायज है कि देश के कुछ हिस्से अपनी अस्मिता के साथ गौरवान्वित होकर आगे बढ़ें और कुछ पहचान की लड़ाई लड़ते रह जाएं! ‘

’अंकित दूबे, जेनयू, नई दिल्ली

First Published on July 21, 2017 3:10 am