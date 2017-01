साल का संकल्प

happy new year 2017

हर साल पहली जनवरी के दिन हम खुद को बदलने, अपने अंदर की बुराइयां खत्म करने, किसी को न सताने, न रुलाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं, हमारे वादे या संकल्प कुंद पड़ जाते हैं। हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से दौड़ शुरू की थी। लेकिन दौड़ नहीं पाते सिर्फ इसलिए कि हमें पता होता है, हम रहें न रहें, नया साल जरूर आएगा!

हम फिर ठहर जाते हैं लेकिन वक्त चलता रहता है। दिन बदलते रहते हैं। कुछ समय बाद हम फिर नये साल का इंतजार करने लगते हैं। यह सिलसिला ताउम्र चलता रहता है। अगर सचमुच हम साल की सार्थक शुरुआत करना चाहते हैं तो ‘जब जागे तभी सवेरा’ की तर्ज पर ऐसासंकल्प लें जिसमें हमारी रुचि हो। जिसे पूरा करके हमें खुशी मिले। हम एक दूसरे के सुख-दुख में भागीदार बनें। अपनी जिंदगी को एक मकसद दें।

’मो तौहिद आलम, रामगढ़वा, बिहार

रोज़ वैली चिट फंड स्कैम में टीएमसी सांसद सुदीप बदोपाध्याय गिरफ्तार; जानिए गिरफ्तारी के मायने

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 4, 2017 1:06 am