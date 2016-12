सुधार की राह

‘अभी तक पढ़ रहे हो? क्या करोगे पढ़ कर? जाओ अपनी दुकान पर जाओ..! अरे शादी-वादी करो… फैमिली बसाओ… पढ़ाई से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा!’ इस तरह के पता नहीं कितनी बातों के बोझ तले दबी एक कौम अपने लिए एक रोशन राह भी नहीं देख पा रही है। अपने महज सुरक्षित जीवन की उम्मीद में वोट देता आया मुसलिम समाज देश में सबसे कम तरक्कीयाफ्ता है। सवाल सिर्फ इसके सियासी हाल का नहीं है, सवाल है शिक्षा के क्षेत्र में इस तबके के हाल का। शिक्षा के तहत बात करते हुए नजर डालें तो सच्चर कमिटी की रिपोर्ट ने मुसलिमों को ‘दलितों से भी बदतर’ बताया था। यानी उस समाज से भी बदतर जो 5000 साल से उपेक्षा झेलता आया है और ऐसा है तो इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है।

मुसलिम समाज के अधिकतर छात्र और छात्राएं पढ़ाई से किसी न किसी वजह से दूर ही नजर आते हैं। लेकिन कुछ अध्ययनों के मुताबिक तथ्य यह भी है कि मुसलिम समाज का युवा वर्ग नौकरी न मिल पाने और छात्राएं कथित मजहबी दायरों और दबावों में सिमटे समाज की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। हैरत की बात यह है कि अधिकतर ऐसे विद्यार्थी आमतौर पर बारहवीं कक्षा तक ही पढ़ पाते हैं और इस तरह एक पूरी भरी आबादी उस शिक्षा तक पहुंच भी नहीं पाती है, जहां असल मायनों में शिक्षा का क्षेत्र शुरू होता है। दिमाग, सोच, हालात, व्यवस्था के बारे में असल और महत्त्वपूर्ण और जरूरी जानकारी के बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इस हालत में आखिरकार स्कूल जाने वाले छात्र किसी कारखाने, कॉल सेंटर, परचून की दुकान या व्यवसाय से जुड़ जाते हैं और छात्राएं या तो कढ़ाई-बुनाई कर वक्त गुजारती हैं या फिर अन्य तरह के छोटे काम में मशगूल हो जाती हैं। फिर एक उम्र के बाद शादी हो जाती है और एक पूरी कौम, समुदाय, देश से जुड़ने वाले, राय रखने वाले युवा ‘गैरजागरूक’ पीढ़ी के तौर पर रह जाते हैं।

इस तरह कमजोर हालात में जिंदगी गुजारने वाले युवा क्या पढ़ाई की अहमियत समझ पाएंगे और क्या वे अपनी पीढ़ी को पढ़ा पाएंगे? कुल मिला कर देखें तो मुसलिम समाज अपनी ही बनाई समस्याओं में उलझा है और शिक्षित नहीं होने की वजह से समाज, राजनीति, विवाद और समस्याओं के बारे में वह अपनी राय नहीं रख पाता है। इन समस्याओं की तरफ नजर डालें तो यह पता चलता है कि इसके लिए जितनी जिम्मेदारी राजनीति और राजनेताओं की है उतनी ही मुसलिम समाज के बुद्धिजीवी और जागरूक लोगों की भी है, जिसकी वजह से यह कौम एक ‘वोट बैंक’ बन कर बुरे हालात में गुजर-बसर कर रही है। हालांकि एक स्तर तक शिक्षा और समाज में मुसलिम समाज का चेहरा दिखने लगा है, लेकिन वह सिर्फ आटे में नमक बराबर है।

स्थिति में बदलाव के लिए सियासी एकजुटता की जरूरत है, तभी मुसलिम समुदाय के मसलों पर गौर करते हुए इसमें सुधार किया जा सकता है। जिस तरह हालात बदल रहे हैं, उसमें अगर मुसिलम समाज ने वक्त के साथ कदम से कदम नहीं मिलाए तो काफी देर हो जाएगी और पिछड़ जाने की जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा खुद पर आएगी।

’असद शैख, दिल्ली

अदालत ने पत्नी को दी नाजायज़ संबंधों की सज़ा; पति को पत्नी के बाल काटने का दिया आदेश

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 29, 2016 4:18 am