चौपाल: कथनी बनाम करनी, दूर की कौड़ी

कथनी बनाम करनी

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अखिलेश सरकार ने अपने प्रिय मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कर ही लिया। भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले ही घिरे गायत्री मुख्यमंत्रीजी को इतने प्यारे हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र से उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। उधर अतीक अहमद के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है, उससे भी अखिलेश सरकार के रवैए पर सवाल खड़े होते हैं। प्रदेश सरकार के मुखिया होने के साथ-साथ वे गृहमंत्री भी हैं और इसलिए पुलिस महकमा उन्हीं के पास है। अतीक अहमद पर 83 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 45 हत्या-बलात्कार जैसी गंभीर प्रकृति के हैं।

वे जमानत पाकर नए-नए अपराध करते रहे, पर अखिलेश बाबू की पुलिस ने उनकी जमानत रद्द कराने की कोई कोशिश नहीं की। हाइकोर्ट ने उनके नवीनतम मारपीट वाले केस में आदेश देते हुए ये शब्द जोड़े कि प्रदेश में अपराधियों का शासन चल रहा दिखता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोंसले ने कहा कि उन्होंने इकतीस वर्ष के न्यायिक करियर में ऐसी लचर कानून-व्यवस्था व पुलिस कहीं नहीं देखी। गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई 2015 में गैंग रेप के दो मुकदमों का निर्णय करते हुए माननीय न्यायालय कह चुका है कि उप्र में निरीह निरपराध लोग नेता-अपराधी-पुलिस गठजोड़ के निशाने पर रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक ओर तो अतीक अहमद को पार्टी प्रत्याशी न बना कर उससे अपनी दूरी दिखाना चाहते हैं मगर दूसरी ओर उसके निरंतर जुर्म करते जाने के बावजूद न उसकी जमानत रद्द कराते हैं।

अजय मित्तल, मेरठ

दूर की कौड़ी

अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने की केंद्र सरकार की मंशा सराहनीय तो है लेकिन लगता है कि उसने बिना पर्याप्त संचार सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के यह जुमला उछाल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश की 68 फीसद ग्रामीण आबादी के पास बैंकों की केवल 38 फीसद शाखाएं हैं। देश में कुल 6.5 लाख से अधिक गांवों में से एक लाख गांवों में तो बैंक शाखाएं हैं ही नहीं। दूसरे शब्दों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली साठ करोड़ से अधिक आबादी की बैंकों तक पहुंच नहीं है। आज भी तीस करोड़ से ज्यादा वयस्क आबादी के पास अपना कोई बैंक खाता तक नहीं है।

लेकिन वित्तमंत्री ने नोटबंदी के दो-चार दिन बाद कहा था कि जिन लोगों के पास नकद राशि नहीं है, वे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भुगतान करके खाना खाएं। यह कथन ठीक वैसा ही था, जैसा फ्रांस की महारानी ने कहा था ह्यजिन लोगों के पास रोटी नहीं है, वे केक क्यों नहीं खा लेते! आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व पचास फीसद है लेकिन लेन-देन के लिए काम आने वाले स्मार्टफोन की संख्या पच्चीस करोड़ ही है, वह भी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की पहुंच बेहद कम होने के कारण डिजिटल लेन-देन की संभावना कम हो जाती है।

कैलाश मांजु बिश्नोई, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली

स्मृति ईरानी की मार्कशीट नहीं होगी सार्वजनिक; दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

First Published on February 22, 2017 4:40 am