हिंदी से दूर

आज हमारी मातृभाषा हिंदी की जो दयनीय स्थिति हो रही है, उसमें उच्च वर्ग की तो छोड़ो, मध्यवर्ग की भी एक बड़ी भूिमका है। मध्यवर्ग हिंदी पढ़ने-बोलने में शर्म महसूस करता है और अंग्रेजी बोलने में, चाहे लड़खड़ाती हुई ही बोले, गर्व महसूस करता है। अंग्रेजी स्कूलों में तो हिंदी केवल एक खानापूर्ति का विषय बन कर रह गई है। महात्मा गांधी ने कहा था- ‘हिंदुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा हिंदी ही बना सकती हंै। मातृभाषा का अनादर, मां के अनादर के समान है।’

निस्संदेह हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हिंदी में कोई कमी नहीं है। यदि कमी है तो हमारे मन में बसी मानसिक दासता और हीन भावना है। यह एक कड़वा सच है कि जब तक हिंदी पूरी तरह से उच्च शिक्षा में नहीं पढ़ाई जाएगी, तब तक इसके विकास के बारे में सोचना एक मृग मरीचिका के समान ही होगा।

’रमेश शर्मा, केशव पुरम, दिल्ली

अच्छी पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें फूलों का गुलदस्ता न देकर खादी का रुमाल या फिर कोई पुस्तक भेंट करें। यह एक अच्छी पहल है और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर भी दर्ज कर दिया गया है। इस पहल का आम लोगों में भी असर देखने को मिल सकता है। वे भी गुलदस्ते की बजाय रुमाल या किताबें भेंट करेंगे जिससे उनका भविष्य में प्रयोग भी किया जा सकता है।

’प्रदीप कुमार तिवारी, ग्रेटर नोएडा

लेखन का उद्देश्य

कविता या किसी भी प्रकार का लेखन मानव-संवेदना का विस्तार ही होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी भावनात्मक संवेदना को प्रभावित कर हमारे सामाजिक सरोकारों पर भी असर डालती है। इस दृष्टि से किसी भी तरह का लेखन हमें देश-काल की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाता है। हमारे चारों तरफ जो तनाव व्याप्त है, उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत कर लेखक अथवा कवि हमें संघर्षों का सामना करने के लिए सक्षम बनाते हैं। कुल मिलाकर लेखन का उद्देश्य हमारी चेतना को विकसित कर हमारी इंसानियत और सद्गुणों को विस्तार देना है। बिना किसी पूर्वग्रह के अनुचित को गलत और उचित को सही ठहराना उसकी प्राथमिकता होना चाहिए।

इधर देश में धर्म, जाति, संप्रदाय आदि से जुड़ी अप्रिय घटनाएं बढ़ रही हैं और विकराल रूप ले रही हैं। इन घटनाओं से जनमानस उद्वेलित हो रहा है। ऐसे अवसरों पर लेखकों/ कवियों की नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, यह प्रश्न विचारणीय है। कवि को हमारे यहां समदर्शी कहा गया है। इसलिए उसका रुख होना चाहिए कि स्थितियों की सही जानकारी हासिल कर घटना को निष्पक्ष और संतुलित रूप में प्रस्तुत करे। अगर एक समुदाय-विशेष के लिए ही कवि या लेखक आहत होकर सक्रिय हो जाए और दूसरे समुदाय के लिए चुप्पी साध ले, तो कविमित्रों की संवेदना अथवा निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। उनके कविकर्म से यह निष्कर्ष भी निकलना स्वाभाविक हो जाता है कि कवि-मित्र भी परोक्षतया अपने लेखन से राजनीति कर रहे हैं।

’शिबन कृष्ण रैणा, अलवर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 19, 2017 5:17 am