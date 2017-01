योग्यता की उपेक्षा

उच्च शिक्षण संस्थानों में कुलपतियों और अन्य पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां लगातार होती आ रही हैं लेकिन इन पर अब सवाल उठने लगे है। इन नियुक्तियों में योग्यता को दरकिनार करके विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों पर कुलपतियों आदि को थोपा जाता है। राजस्थान विवि के कुलपति की योग्यता को लेकर हाइकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। इससे पहले भी एफटीआईआई में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को लेकर लंबा विवाद सामने आया था। सरकार में बैठे राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए शिक्षण संस्थाओं को जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। विश्वविद्यालयों में किसी बाहर के व्यक्ति को थोपे जाने के बजाय वहां कार्यरत किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को ही कुलपति बनाया जाना चाहिए। इससे विवि राजनीतिक रंग में ढलने से बचेंगे और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा।

’सूरज कुमार बैरवा, राजस्थान विश्वविद्यालय

First Published on January 11, 2017 3:49 am