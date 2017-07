मौत की सेल्फी

पंजाब के गुरदासपुर में दो युवतियां नदी में डूब कर अपनी जान गंवा बैठीं। हुआ यह कि नदी किनारे सेल्फी लेते वक्त उनका मोबाइल फोन नदी में गिर गया जिसे ढूंढ़ने की कोशिश में वे नदी के बहाव के साथ बह गर्इं। सोशल साइट्स पर लोकप्रिय होने की चाहत युवा पीढ़ी में पागलपन की हद तक पहुंच गई है। थोड़े ही दिन पहले दो छात्र रेलवे लाइन पर सेल्फी लेने के मोह में अपनी जान गंवा बैठे थे जिसकी खबर सभी समाचारपत्रों की सुर्खियों में रही थी। बीते साल सेल्फी लेने में लापरवाही के कारण हुई मौतों के मामले में भारत अव्वल रहा।

दरअसल, सेल्फी का नशा अब जानलेवा बनता जा रहा है। भारत में तो सेल्फी की दीवानगी पागलपन की हद भी पार कर गई है। खासकर युवा इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कुछ नया और रोमांचकारी करके उसकी सेल्फी ‘पोस्ट’ करके ‘लाइक्स’ और ‘कमेंट्स’ पाने की लत रोज कई लोगों की मौत का कारण बनती है। यह लत व्यक्ति को एकाकी बना कर उसे दोस्तों, रिश्तेदारों और सहपाठियों से दूर कर रही है जिससे उनमें अवसाद आदि मनोविकार होने की आशंका बढ़ रही है। इसके अलावा ज्यादा सेल्फी लेने ‘सेल्फी एल्बो’ और ‘त्वचा रोग’ होने का खतरा भी बढ़ रहा है।

सोशल साइट्स की छद््म दुनिया में जी रही युवा पीढ़ी के लिए लाइक्स और कमेंट्स का चक्रव्यूह तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है जिसका खमियाजा उनके साथ-साथ उनके परिवार और समाज को भुगतना पड़ रहा है। तकनीक एक दुधारी तलवार है। एक ओर जहां हम इसके प्रयोग से विकास की ओर अग्रसर होते हैं वहीं दूसरी तरफ इसका बेजा और अनियंत्रित इस्तेमाल नुकसानदेह भी है, जैसा छात्रों की मौत के प्रकरण में हुआ।ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि युवा पीढ़ी की ऊर्जा को सृजन की तरफ लगाने का प्रयास करें और उसे सोशल साइट्स की झूठी दुनिया में फंसने से बचाएं।

’अश्वनी राघव ‘रामेंदु’, उत्तमनगर, दिल्ली

फिर गोरखालैंड

दार्जीलिंग में भाषा और संस्कृति के आधार पर एक बार फिर अलग गोरखालैंड राज्य बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि यह मांग दशकों पुरानी है लेकिन इसे हवा तब मिली जब पिछले दिनों पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्ला भाषा की शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य करने का आदेश दिया।

गर्मियों में सैलानियों को ठंडी फुहार देने वाला दार्जीलिंग अचानक सुलग उठा है। इस आंदोलन से जुड़े गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने साफ कह दिया है कि अलग राज्य बनने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अलग गोरखालैंड बनाने की मांग 1980 में जोर-शोर से उठी थी लेकिन उस समय इसे स्वायत क्षेत्र का दर्जा देकर इस मांग को लगभग समाप्त कर दिया गया। जरूरत इस बात की है कि दार्जीलिंग और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का समुचित निराकरण किया जाए। पूर्व में भी भाषा और संस्कृति आदि मानकों के आधार पर कई राज्य अस्तित्व में आए लेकिन उनकी दशा आज भी ढाक के तीन पात वाली ही है।

’रीना गुप्ता, घास बाजार, नमऊ, उत्तर प्रदेश

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 19, 2017 5:11 am