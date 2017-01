अपराध और दंड

हमारे देश में महिलाओं के प्रति अपराध घटने के बजाय दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वे न तो घर में सुरक्षित हैं न घर के बाहर। आए दिन बलात्कार या छेड़खानी की खबरें देख कर दिमाग सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या यह वही भारत है जहां ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता’ जैसे आदर्शों की दुहाई जी जाती रही है। सच्चाई है कि ये सब महज किताबी बातें हैं। नारी की पूजा तो बहुत दूर की बात रही, हमारे देश में उसका सड़क पर अकेले निकलना भी मुश्किल है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर नाकारा पुलिस प्रशासन है जो देश की मां-बहनों की सुरक्षा के वादे तो कर सकता है लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर सकता।

नए साल के मौके पर बंगलुरु में महिलाओं से हुई छेड़छाड़ पीड़िताओं के साथ-साथ भारत माता का भी घोर अपमान है। यह वारदात बंगलुरु के एमजी रोड पर डेढ़ हजार पुलिसकर्मियों के सामने हुई। नए साल के जश्न में उपद्रवी लड़कों का हुजूम नशे में धुत होकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि कोई महिला रो रही थी तो कोई जूता हाथ में लेकर भाग रही थी। उनके लिए वारदात कितनी खौफनाक रही होगी इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। भारत जैसे देश में नेताओं की सोच कितनी घटिया हो सकती है इस घटना के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब देश को चलाने वाले ही महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ाएंगे तो महिला सशक्तिकरण की बातें फिजूल लगती हैं। उस घटना के बाद कर्नाटक के गृहमंत्री का कहना था कि इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं।

अर्थात महानुभाव कहना चाहते थे महिलाओं का सड़क पर रोना, चिल्लाना, अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगाना बंगलुरु के लिए आम बात है। घटना के कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी का भी विवादास्पद बयान आ गया। उनका कहना था कि ‘आग को पेट्रोल के पास ले जाओगे तो आग अपने आप ही लगेगी।’ यह वही पार्टी है जिसके सुप्रीमो ने कुछ साल पहले कहा था कि ‘लड़के तो लड़के होते हैं उनसे गलती हो जाती है।’ नेताओं के इस तरह के बयान साबित करते हैं हमारे देश में ऐसे लोगों की तुच्छ मानसिकता ही समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की एक बड़ी वजह है। सरकार को सबसे पहले ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ाते हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कठोर कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें बलात्कार जैसे अपराध की सजा सिर्फ नपुंसकता हो। जब तक अपराधियों के मन में सजा का खौफ नहीं होगा तब तक महिला सुरक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित रहेगी!

’कर्तव्या खन्ना, कानपुर

खेल मंत्री विजय गोयल ने हिजाब को लेकर किया ट्वीट; जायरा वसीम ने दिया करारा जवाब

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 21, 2017 4:17 am