संकीर्णता के संरक्षक

इस साल भी वेलेंटाइन डे से पहले बजरंग दल की कई तरह की धमकियां आ गई थीं। बजरंग दल हर साल ऐसी चेतावनी देता आया है। मीडिया में भी युवक-युवतियों के साथ गुंडई करते इनके कार्यकर्ताओं के व्यवहार की तस्वीरें आती रहती हैं। नैतिकता के ये स्वघोषित ठेकेदार राजनीतिक सरंक्षण के चलते कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं, सरकार और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। युवा-वर्ग अब इनके खिलाफ आवाज भी उठाने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि नागरिकों की निजता और सम्मान को छीनने का हक इन्हें किसने दिया और क्यों इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती!

भारतीय संस्कृति को बचाने के नाम पर अपनी दुकान चला रहे इन कट्टरपंथी संगठनों को शायद यह नहीं मालूम कि हमारी संस्कृति में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। राधा-कृष्ण, गंगा-शांतनु, अर्जुन-उलूपी, भीम-हिडिम्बा, कृष्ण-सुभद्रा आदि कई उदाहरण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मौजूद हैं, जो प्रेम-भावनाओं का बखान करते हैं। हजारों वर्ष पहले भी महिलाओं को स्वयंवर के माध्यम से अपना जीवन-साथी चुनने की व्यवस्था हमारी परंपरा में रही है। प्रेमी-प्रेमिका की आपसी रजामंदी से गंधर्व-विवाह करने की आजादी थी, जिसके कई किस्से हमारी लोककथाओं में शामिल भी हैं।

आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर चल रही हैं, चाहे वह शिक्षा हो या रोजगार। ऐसे में अपने सहपाठी या सहकर्मी के प्रति आकर्षित होना प्राकृतिक है और उसकी निजी स्वतंत्रता भी। हमारा संविधान भी किसी व्यक्ति या संगठन को नागरिकों की निजी भावनाओं में दखलंदाजी का अधिकार नहीं देता। लेकिन पुरुषवादी मानसिकता के चलते ऐसे संगठन महिलाओं की आजादी को पचा नहीं पा रहे हैं और कट्टरवादी सोच को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता के कारण ही दहेज, झूठी इज्जत के नाम पर हत्या, घरेलू हिंसा आदि सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा मिलता है।हमारे देश में लगभग पचास फीसदी बच्चे अपने ही परिवारजनों द्वारा किए जाने वाले यौन शोषण का शिकार होते हैं। इसके अलावा, जहां महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा आम बात है, वहां महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की बात होनी चाहिए, न कि उन्हें डरा-धमका कर पुरुषवादी मानसिकता के सामने झुकाने की।

’अश्वनी राघव, उत्तम नगर, नई दिल्ली

खौफ के साए

किसी का पीछा करना हमारे देश में आम बात है या कहें कि लड़कियों के लिए यह त्रासदी झेलना तो रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा ही है। यहां तक कि देश में पीछा करने या लड़कियों को परेशान करने को हमारी फिल्मों में भी बढ़ा-चढ़ा कर और महिमामंडन करते हुए पेश किया जाता है। लड़कियों को परेशान करना या उनके बारे में भद्दा बोलना यहां कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। जबकि इस तरह की एक हरकत से किसी महिला या लड़की को जितना दुख होता है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

चाहे सड़क हो या सोशल मीडिया, घर हो या कॉलेज, लड़कियां अब हर समय किसी न किसी की निगाह में रहती हैं। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को एक हथियार दिया, वहीं कई लोग इस हथियार के कारण शिकार भी हुए हैं। कहीं भी लड़कियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। यह एक सभ्य कहे जाने वाले समाज की तस्वीर है और इस पर अफसोस किया जाना चाहिए।

’धर्मेंद्र कुमार, दिल्ली

First Published on February 16, 2017 5:33 am