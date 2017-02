चौपाल: संसाधनों की सुध, निकाह की शर्त

संसाधनों की सुध

महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति के पास सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं हैं। आज जिस प्रकार विकास के नाम पर संसाधनों का अतिशय दोहन हो रहा है उससे सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना खयाली पुलाव पकाने जैसा होगा। संसाधनों के अतिशय दोहन से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस वर्ष फरवरी महीने के उत्तरार्ध में ही मौसम ने अपना तीखा रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम में ऐसे परिवर्तन से भविष्य में फसलों का उत्पादन घटना तय है। इसलिए मानव जाति को सतत पोषणीय विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलना जरूरी है।

’दुर्गेश कुमार गुप्ता, भीमहर, मऊ, उत्तर प्रदेश

निकाह की शर्त

हाल ही में मौलवियों के एक बयान कि ‘जिन घरों में शौचालय नहीं हैं, उन घरों के लड़कों के निकाह हम नहीं करवाएंगे’ ने मुझे बहुत आकर्षित किया। वैसे तो सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लेकिन धरातल पर उनका मूर्त रूप नहीं दिखता है। ऐसे में धार्मिक गुरुओं की तरफ से ऐसा एलान प्रशंसनीय है क्योंकि हमारे यहां कर्म की अपेक्षा लोगबाग धर्म के नाम से डरते हैं।सच तो यह है कि शौचालय का अभाव पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करता है। स्त्रियों को शौच के लिए बाहर जाने पर न सिर्फ लंबी दूरी तय करनी पड़ती है बल्कि लैंगिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है। शौच के लिए बाहर जाने के डर से महिलाएं संपूर्ण आहार नहीं लेती हैं जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर दिखाई देता है।

बाहर जाने पर पानी की कमी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां स्त्रियों को जकड़ लेती हैं और वे जीवन भर उदासीन और अस्वस्थ जिंदगी जीती हैं। किसी भी राष्ट्र की महिलाओं का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना उसके विकसित होने का लक्षण है। इसलिए इस मुद्दे पर हम सबको (सरकार और नागरिक) सचेत होने के साथ सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों को पूर्ण जागरूकता के साथ अपनाने की आवश्यकता है।

’शशि प्रभा, वायु सेना स्टेशन, आगरा

