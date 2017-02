चौपाल: तमिलनाडु में मचा हुआ है सियासी घमासान

सियासी सपना

जयललिता की मृत्यु के बाद पूरा तमिलनाडु शोक में डूब गया था पर अब वहां सियासी घमासान मचा हुआ है। लोग उनके शोक से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर शशिकला और पन्नीरसेल्वम के बीच घमासान शुरू होगा गया है। पनीरसेल्वम कहते हैं कि उनके सपने में अम्मा आर्इं और उन्होंने कहा कि वे उनकी कब्र के पास जाएं और तमिलनाडु की बागडोर अपने हाथोें में लें! पन्नीरसेल्वम 2011 से 2014 तक तीन सालतमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शशिकला ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

यह राजनीति भी क्या चीज है! नेताओं को सपने में मरे हुए लोगों की छवि दिखाई देती है और उस छवि से सत्ता के बंटवारे की बात भी हो जाती है। क्या राजनीति में अंधविश्वास का सहारा नहीं लिया जा रहा है? अब अम्मा की मृत्यु भी सियासी रंग लेती जा रही है।

’मोनिका सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय

दोस्ती की दौलत

दोस्ती दो लोगों के बीच में एक समर्पित रिश्ता है जिसमें एक-दूसरे के लिए बिना किसी लालच और गलतफहमी के प्रेम, देखभाल और लगाव होता है। आमतौर पर दोस्ती एक जैसी पसंद, एहसास और विचार वालों के बीच होती है। ऐसा माना जाता है कि मित्रता में उम्र, लिंग, पद, जाति, धर्म और संप्रदाय की कोई सीमा नहीं होती लेकिन कई बार देखा गया है कि आर्थिक अंतर और दूसरे भेद दोस्ती को खराब कर देते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सच्ची मित्रता एक जैसे दिमाग और समान हैसियत वाले लोगों के बीच में संभव है। बुरा समय हमें अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान करा देता है। स्वभाव से हरेक को पैसे का आकर्षण होता है लेकिन सच्चे मित्र हमें कभी भी बुरा एहसास नहीं कराते। हालांकि कई बार दोस्तों से पैसा उधार लेना मित्रता को खतरे में डाल देता है। दोस्ती किसी भी समय दूसरों या खुद से प्रभावित हो सकती है इसलिए हमें इस रिश्ते में संतुलन बना कर चलना चाहिए।

कई बार मित्रता खुद के अहं या आत्मसम्मान के कारण टूट जाती है। सच्ची दोस्ती में उचित समझ, संतुष्टि, मदद करने की भावना और भरोसा होना चाहिए। सच्चे दोस्त कभी शोषण नहीं करते बल्कि जीवन में सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन कई बार कुछ झूठे और मक्कार दोस्तों की वजह से दोस्ती का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। कुछ लोग तुरंत दोस्त बनाना चाहते हैं और स्वार्थ की पूर्ति होते ही दोस्ती को खत्म कर देते हैं। दोस्ती के बारे में कुछ भी गलत कहना मुश्किल है लेकिन यह सच है कि किसी भी बेपरवाह इंसान को दोस्ती में ठगा जा सकता है।

’संतोष कुमार, बाबा फरीद कॉलेज, बठिंडा

First Published on February 9, 2017 6:05 am