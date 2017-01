छद्म उद्देश्य

समाजवादी पार्टी की उठापटक एक रहस्य-नाटिका है जिसकी पटकथा में मुलायम-शिवपाल से लेकर अखिलेश तक सबकी साझेदारी है। जी हां, साझेदारी जो महज दिखावे के लिए मारामारी है! उद्देश्य है अखिलेश यादव को एक पाक-साफ, ईमानदार, विकास-पुरुष के रूप में स्थापित करना- एक ऐसा युवा आदर्शवादी नेता जिसकी राह के रोड़े शिवपाल के नेतृत्व में पले तमाम बाहुबली खुर्राट बने हुए थे! सपा कुशासन की सारी बुराइयां शिवपाल एंड कंपनी के खाते में डाली जानी हैं। जंगल राज हुआ तो इन्हीं के कारण, कानून-व्यवस्था बिगड़ी तो इन्हीं के कारण, प्रदेश का जीडीपी छह से घट कर ऋणात्मक 5.3 फीसद पहुंचा तो इनके कारण! इन लोगों ने विकास-पुरुष अखिलेश को काम करने नहीं दिया!

इस ड्रामे का एक सीधा फायदा यह मिला है कि लोग उत्तर प्रदेश की अराजकता, सपाइयों द्वारा जनता से लूट, अवैध कब्जे, बिजली की अनियमित और सबसे महंगी आपूर्ति, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, उद्घाटन के बावजूद जिसका काफी हिस्सा बनना बाकी है, जैसी बेहद प्रचारित विकास योजनाओं के ढोल की पोल पर बात करना छोड़कर अखिलेश पर पार्टी के कथित जुल्म की चर्चा पर उतर आए हैं। यही इस प्रहसन का उद्देश्य है। अब बस अखिलेश के खाते में सहानुभूति वोट झड़ जाएं, बाद में कुनबा फिर एक हो ही जाएगा!

’अजय मित्तल, मेरठ

First Published on January 3, 2017 12:55 am