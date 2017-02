नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक साथ लाकर बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले रणनीतिकारों की टीम उत्तर प्रदेश में भी वही फार्मूला अपनाने जा रही है। जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार अपनी पांच साल की उपलब्धियां बताते और लालू विरोधियों पर हमलावर होते थे ठीक उसी राह पर अखिलेश यादव भी अपनी उपलब्धियां जनता के बीच बता रहे हैं और राहुल गांधी विरोधियों पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं।

लेकिन देखने वाली यह बात है कि जनता को यह जय-वीरू की जोड़ी कहा तक पसंद आती है और इनकी बातें वह कितनी समझ पाती है! सपा के अंदरूनी झगड़े सुलझने का नाम नहीं ले रहे और दूसरे तरफ मुलायम सिंह कभी गठबंधन का विरोध करते हैं तो कभी समर्थन। लगता है, उत्तर प्रदेश में सपा विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि परिवार की लड़ाई लड़ रही है।

’प्रदीप कुमार तिवारी, ग्रेटर नोएडा

UP चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट नौगांवा सादात: मुस्लिम इलाकों में पहुंची है विकास की साइकिल लेकिन दलित हैं नाखुश

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 7, 2017 5:23 am