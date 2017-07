फैसले का समय

अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले ने एक बात तो तय कर दी है कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है। आए दिन हो रहे आतंकी हमलों में जवानों के मारे जाने से जनता के सब्र का बांध टूट रहा है। विपक्ष में रहते हुए पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की बातें करने वाले अब क्यों सिर्फ कड़ी निंदा कर, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं?

सरकार में जो लोग हैं और जो सरकार में नहीं है सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे हमलों में राजनीतिक लाभ-हानि की गणना छोड़ कर देश हित में एक होकर भारत के दुश्मनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का बिगुल बजाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम इजराइल से अत्याधुनिक हथियार तो खरीद लेंगे पर उन्हें चलाने का साहस कहां से लाएंगे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने इस हमले से तीन दिन पहले आतंकी सरगना बुरहान वानी की मौत पर शोक जताया था। अगर ऐसी ही सोच वाले नेता देश को मिलते रहे तो हम हजारों साल तक भी भारत से आतंकवाद का सफाया नहीं कर सकते।

’रवि प्रताप सिंह, नई दिल्ली

समझ से परे

डोकलाम में पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है। चीन चाहता था कि भारतीय सैनिक वहां से चले जाएं पर हमारे जवान पूरे जोश के साथ चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए वहां डटे हुए हैं। अब तो दोनों देशों के सैनिकों ने डोकलाम में अपने-अपने तंबू लगा लिए हैं। दोनों सेनाओं के बीच महज 120 मीटर की दूरी है।

ऐसे तनाव भरे माहौल में राहुल गांधी चीन के राजदूत से गुपचुप मिलने क्यों गए, यह समझ से परे है। राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद हैं तो मौजूदा हालात में उनका चीन के राजदूत से मिलने जाने का कोई कारण नहीं बनता। उस पर भी कांग्रेस ने पहले इस मुलाकात की खबर छुपाने की कोशिश की। लेकिन जब चीन ने अपनी वेबसाइट पर इसका जिक्र कर दिया तो शाम को कांग्रेस ने भी इस मुलाकात को स्वीकार कर लिया। यह सारा घटनाक्रम संदेह पैदा करने वाला है। आखिर राहुल गांधी किस उद्देश्य से चीन के राजदूत से मिलने गए और कांग्रेस ने इस मुलाकात को छुपाने की कोशिश क्यों की, यह सच जनता के सामने आना चाहिए।

’बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद

राष्ट्रपति का दायित्व

देश के सर्वोच्च पद पर अपनी पसंद के चेहरे को बिठाने में सत्तारूढ़ दल की खास भूमिका होती है। इसके पीछे कारण चाहे वोटपरस्त राजनीति हो या कुछ और। चूंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और संविधान का सजग प्रहरी भी, इसलिए पद की गरिमा बनाए रखना उसका प्रथम कर्तव्य है। राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस सर्वोच्च पद के तौर पर उम्मीदवार पार्टी का मुखौटा न बने। सत्तासीन पार्टी के चश्मे से परे देखते हुए संवैधानिक मर्यादाओं का पूरी निष्ठा से पालन करे। रबर-स्टाम्प की संस्कृति को अपने ऊपर हावी न होने दे। प्रणब मुखर्जी ने बतौर राष्ट्रपति खुद को यूपीए उम्मीदवार के दायरे से बाहर रखकर वर्तमान राजग सरकार के जनहितैषी कार्यों व नीतियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करके भावी राष्ट्रपतियों के लिए एक मिसाल कायम की है।

’नीरज मानिकटाहला, यमुनानगर

First Published on July 12, 2017 5:28 am