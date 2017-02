चुनावी लॉलीपॉप

इन दिनों पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए विभिन्न पार्टियों की ओर से बेसिर-पैर के वादे किए जा रहे हैं। इनका मकसद होना चाहिए कि राज्य में सुशासन, सुनीति और विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ये युवाओं से वादे कर रही हैं कि हमारी सरकार बनने पर सभी को स्मार्टफोन और मुफ्त इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में सपा की जीत के बाद इंटर पास करने वाले छात्रों को लैपटॉप बांटे गए थे। अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड में कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने के लिए एक साल तक मुफ्त इंटरनेट और स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है। इस तरह के वादों से समाज का कोई भला नहीं होने वाला है और न ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने से बेरोजगारी का कोई हल निकलने वाला है। इससे तो उलटे कामचोरी को ही बल मिल सकता है।

’चंद्रकांत, एएमयू, अलीगढ़

First Published on February 2, 2017 6:06 am