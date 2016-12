किसानी के विरुद्ध

प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में बार-बार कहते आए हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। लेकिन सरकार की आर्थिक नीतियां किसानों को मारने पर तुली हुई हैं। पहले तो सरकार ने नोटबंदी ऐसे समय की जब खरीफ की फसलों को बेच कर किसानों को अपना खर्चा निकालना था, लेकिन नोटों की कमी ने उन्हें फसलों को बहुत ही निम्न दामों पर बेचने को मजबूर कर दिया। दूसरा, सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क शून्य करके बारह लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है। इससे आने वाले समय में किसानों के पास मौजूद गेहूं की कीमत घट जाएगी और उनके लिए लागत वसूलना भी मुश्किल हो जाएगा।

नोटबंदी के फैसले को तो सरकार ने काले धन को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया। लेकिन गेहूं के आयात पर शुल्क घटा कर शून्य कर देने के पीछे कोई ठोस तर्क नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण यह है कि सरकार ने खुद दावा किया है कि वर्तमान रबी मौसम में गेहूं की बोआई का क्षेत्रफल बढ़ा है। सरकारी अनुमान के अनुसार, अब तक पिछले वर्ष से बारह प्रतिशत अधिक 225 लाख 63 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल बोई जा चुकी है। गेहूं का वर्तमान स्टॉक भी 2.02 करोड़ टन से अधिक है। ऐसे में गेहूं का आयात करने की कोई तुक नजर नहीं आ रही।

सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में भी लागत को नजरअंदाज करते हुए केवल 100 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि 2016-17 के लिए भाव 1,625 रुपए तय किया है। 2015-16 में देश के गोदामों में 2.8 करोड़ टन का बफर स्टॉक होने के बावजूद भी सरकार ने सितंबर में आयात शुल्क को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया था।अब सवाल यह उठता है कि अपने आपको किसानों का हितैषी बताने वाली सरकार आखिर ऐसे आर्थिक निर्णय क्यों ले रही है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे के लिए किसानों को कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? स्टॉक में पड़े गेहूं के सही कीमत पर न बिकने के कारण एक ओर तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं और दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा योजना भी प्रभावित होती है; गोदामों में अनाज पड़ा-पड़ा सड़ता रहता है और लोग भुखमरी से मर जाते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे अपनी किसान विरोधी आर्थिक नीतियों का त्याग कर दे और असली किसान हितैषी नीतियों को लागू करे।

’मुरारी त्रिपाठी, कानपुर

December 21, 2016