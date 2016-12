चौपाल: चंदे का चक्र

चंदे का चक्र

मैं इस पत्र के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग द्वारा चंदा लेने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश को तुरंत लागू करने के लिए क्या वे लोग कुछ करेंगे भी या सिर्फ अपने भाषणों तक ही इसे सीमित रखेंगे। आज वक्त आ गया है कि सभी दल चुनाव में इस्तेमाल होने वाले काले धन को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री को सबसे पहले अपनी पार्टी में इस चंदे के नियम को लागू करना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए भी ऐसा करना मजबूरी बने। जनता आज बहुत उम्मीदों के साथ सभी राजनीतिक दलों को देख रही है। ऐसे में जो दल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जनता सत्ता की चाभी भी उसी को देगी।

’शैलेश कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली

वक्त-वक्त की बात

पहले टाटा ने अपनी कुछ कंपनियों से सायरस मिस्त्री को ‘टाटा’ किया और अब सायरस मिस्त्री ने टाटा की सभी कंपनियों को ‘टाटा’ कर दिया। कभी टाटा के अध्यक्ष रहे सायरस आज कुछ भी नहीं रह पाए। यानी वक्त बदलते देर नहीं लगती। कब कौन कैसे क्षितिज पर पहुंच जाए और कब कैसे जमीन पर आ जाए, कुछ कह नहीं सकते! इसलिए खुद को इतना ऊंचा मत समझो कि जरा फिसलना भी जान की मुश्किल बन जाए।

’शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

हॉकी का सम्मान

हाल ही में हमारे राष्ट्रीय खेल में पंद्रह साल के लंबे अंतराल के बाद जूनियर विश्व कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर भारत के खिलाड़ियों ने जीत का पताका विश्व में लहरा दिया। हॉकी में जीत हमारे लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण इसलिए भी है कि कहने को तो यह हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हम उससे ज्यादा क्रिकेट देखने और खेलने में दिलचस्पी रखते हैं। इस खेल को क्रिकेट जितनी प्राथमिकता नहीं मिलती और न ही इसका प्रचार-प्रसार क्रिकेट जितना होता है। इस खेल और खिलाड़ियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस जीत से देश के युवाओं और बच्चों का रुझान अपने राष्ट्रीय खेल की तरफ बढ़ाने की उम्मीद है। हमारी सरकार को भी इस मामले में तत्परता दिखाना चाहिए।

’प्रिया सिंह, कानपुर

क्या नोटबंदी के 50 दिन बाद होगा कोई चमत्कार?

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 22, 2016 4:30 am