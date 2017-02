चौपाल: मर्यादा के खिलाफ

मर्यादा के खिलाफ

उत्तर प्रदेश के चुनावी महाभारत में बयानों की रणभेरी खूब बज रही है। क्या सीएम और क्या पीएम, सब बढ़-चढ़ कर एक-दूसरे पर बयानों के तीखे तीर चला रहे हैं। उनके सिपहसालार और छुटभैये लग्गू-भग्गू भी बयानों के बाण चलाने में एक-दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते हैं। बयानबाजी तक तो ठीक है लेकिन इस दौरान भाषा की मर्यादा का जरा भी खयाल नहीं रखा जा रहा है। मोदीजी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, ‘रमजान में बिजली मिलती है, तो दिवाली में भी मिले’ और ‘गांव में कब्रिस्तान बनता है, तो श्मशान भी बनना चाहिए।’ प्रधानमंत्री का महज किसी पार्टी पर निशाना साधने के लिए सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाना क्या उनके पद की गरिमा के अनुरूप है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा और कांग्रेस के गठजोड़ के बाद से वे बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में ऐसे बयान दें रहे हैं!

उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि ‘गुजरात में टीवी पर गधों का प्रचार कराया जाता है और वहां के लोग यूपी में आकर श्मशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं!’ चुनावी जीत के लिए इस प्रकार का ओछापन सर्वथा अनुचित है।

’पूजा कुमारी, भारतीय विद्या भवन, दिल्ली

दूसरा पहलू

अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान और मोहम्मद नबी को आइपीएल नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। ये दोनों अफगानिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय प्रीमियम लीग में खेलेंगे। यह केवल इन खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए खास उपलब्धि है। गौरतलब है कि राशिद की अपने आधार मूल्य से ज्यादा चार करोड़ की बोली लगी जबकि नबी की बोली उनके आधार मूल्य तीस लाख में ही लगी। मोहम्मद नबी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। नबी ने 72 एकदिवसीय और 52 टी-20 मैचों में राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी की है। दूसरी तरफ अठारह वर्षीय युवा गेंदबाज राशिद खान अपनी शानदार गुगली के लिए विख्यात हैं। राशिद ने अब तक एकदिवसीय व टी-20 में 31-31 विकेट लिए हैं।

अफगानिस्तान तकरीबन पिछले दो दशकों से अधिक समय से अस्थिरता का शिकार रहा है। वह पहले से ही तालिबान से जूझ रहा था कि अब आइएसआइएस का खतरा भी मंडराने लगा है। इस प्रकार से राशिद खान और मोहम्मद नबी ने दुनिया के सामने अफगानिस्तान का दूसरा सकारात्मक पहलू पेश कर देश का गौरव बढ़ाया है। इन खिलाड़ियों पर केवल अफगानिस्तान को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को नाज है!

’नितीश कुमार, आईआईएमसी, दिल्ली

First Published on February 23, 2017 6:01 am