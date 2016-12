आम आदमी के खून पसीने की कमाई से चलने वाले भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च स्तम्भ का यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। छह करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च वाली संसद में चारों ओर से जनता की आवाज गूंजनी चाहिए थी, लेकिन वह सदन भी अब राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। संसद की एक साल में बमुश्किल 100 बैठकें होती हैं, लेकिन वह भी सरकार और विपक्ष में टकराव के कारण हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। संसदीय लोकतंत्र में जाया होते इस समय की चिंता किसी भी राजनेता या सरकार को नहीं है। हालांकि विरोध को स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान बताने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने इस हंगामे पर चिंता जताई है। सदन में विपक्ष का हंगामा कोई नई बात नहीं है। विपक्ष में रहते हुए आडवाणी और सुषमा स्वराज के नेतृत्व में भाजपा कई सत्रों को हंगामे के नाम कर चुकी है। आडवाणी के घर से थोड़ी ही दूरी पर दिल्ली विधानसभा है, जहां बीजेपी के तीनों विधायक लगातार सदन में हंगामा करते हैं। दिल्ली ही नहीं, जहां भी भाजपा विपक्ष में है, विधानसभाओं का कामकाज रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मार्गदर्शन मंडल के सदस्य आडवाणी को सदन में हो रहे हंगामे की इतनी ही चिंता है, तो अपनी पार्टी का भी थोड़ा मार्गदर्शन करना चाहिए।

सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की होती है। इस सत्र में नोटबंदी के कारण विरोध कर रहे विपक्ष का रुख कई बार नरम पड़ा, लेकिन सरकार की ओर से सदन चलाने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसका मुख्य कारण था कि सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर संसद के रिकॉर्ड में कोई भी बयान नहीं लाना चाहते थे, जिस पर बाद में सरकार को जवाब देना पड़े। यही कारण रहा कि भाजपा संसद के बजाय नोटबंदी पर चुनावी रैलियों में बोल रही है, जहां कही गई किसी बात का जवाब मांगने पर उसे चुनावी जुमला कह कर आसानी से खारिज कर दिया जाएगा।

यह पूरा शीतकालीन सत्र विपक्ष की इस मांग के कारण हंगामे की भेंट चढ़ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आकर नोटबंदी पर बयान देना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में कहते रहे कि उन्हें संसद में बोलने नही दिया जा रहा है। विरोध के नाम पर संसद में जो हंगामा कर रहे हैं और जो विपक्ष में रहते भाजपा कर चुकी है, वह दोनों किसी भी तरह से ठीक नहीं है। संसद और विधानसभाएं केवल गंभीर चर्चा के लिए होनी चाहिए, जहां जनता की आवाज को जोर-शोर से उठाया जाना चाहिए। इस प्रकार का हंगामा किसी भी स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र की पहचान तो कतई नहीं हो सकती है।

’सूरज कुमार बैरवा, सीतापुरा, जयपुर

First Published on December 21, 2016 3:47 am