इतिहास पर परदा

इन दिनों पद््मावती की काफी चर्चा हो रही है। जिन्हें इतिहास-साहित्य की जानकारी है वे अपना मत दें तो समझ आता है, लेकिन जिन्होंने कभी इतिहास या साहित्य की न कोई किताब पढ़ी, न इस विषय में रत्ती भर जानकारी है वे अधूरे ज्ञान के आधार पर निरर्थक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं यह समझ नहीं आता है। संजय लीला भंसाली ने फिल्म चाहे किसी भी उद्देश्य से बनाई हो- मनोरंजन, ख्याति, आर्थिक लाभ, इतिहास दर्शन, कुछ भी, उन पर हमला नहीं होना चाहिए था। इतिहास या साहित्य से किसी चरित्र को उठा कर उसके आधार पर या वहां से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर फिल्में बनती ही रही हैं बॉलीवुड में। फिर पद््मावती फिल्म पर इतना विवाद क्यों? जहां विवाद होना चाहिए वहां तो खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। पृथ्वीराज चौहान, जोधा-अकबर, चाणक्य, अशोक, रजिÞया सुल्तान जैसे ऐतिहासिक चरित्रों पर आधारित नाटक तैयार किए गए, और सारे इतिहास का सत्यानाश किया इन नाटकों के नाम पर, टीआरपी बटोरने के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर। यहां अंगुलियां नहीं उठार्इं किसी ने, सवाल नहीं पूछे। सोशल मीडिया और पत्रकार सब मौन साधे बैठे रहे।

दरअसल, बड़े और छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाली फिल्मों और धारावाहिकों, रियलिटी शो का स्तर घटता ही जा रहा है। कलात्मक फिल्में और टेली फिल्में, साहित्य पर आधारित फिल्में या नाटक अब कम ही बन रहे हैं। जो बन रहे हैं वे भी इतिहास-साहित्य के साथ छेड़छाड़ करके ही बन रहे हैं, और वही दर्शकों को आकर्षित भी कर रहे हैं, यह चिंता का विषय है। आखिर फिल्म निर्माता समाज को किस ओर ले जा रहे हैं? बॉलीवुड के फिल्म निर्देशकों ने समय-समय पर हिंदी-उर्दू जुबान में बहुत अच्छी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साहित्यिक रचनाओं पर फिल्में बनाई हैं। उन फिल्मों की पटकथा, गीत-संगीत, नृत्य और कलाकारों का अभिनय अद्वितीय है। मसलन, मुगले आजम, अनारकली, आम्रपाली, जहांआरा, रजिÞया सुल्तान, उमराव जान, तीसरी कसम (मारे गए गुलफाम), आंधी (काली आंधी), रजनीगंधा (यही सच है), देवदास, चरण दास चोर, परिणीता, आदि। इन फिल्मों ने मनोरंजन के साथ-साथ समाज को एक संदेश दिया, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं से रूबरू कराया। आज जब पाठक इतिहास और साहित्य में रुचि कम ले रहे हैं, समय की कमी के कारण भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम फिल्में देखकर ही अपने विस्तृत देश के इतिहास-साहित्य से अवगत हो सकेंगे। कमर्शियल, एक्शन, ड्रामा, मनोरंजन के साथ-साथ कलात्मक फिल्में और ऐतिहासिक फिल्में बनना भी जरूरी है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ।

ऐसा इसलिए कि लोगों को अब साहित्य-इतिहास की जानकारी नहीं है। इन दिनों कॉलेज-विश्वविद्यालयों में कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहता, लेंग्वेज, लिटरेचर को नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इन विषयों को पढ़ कर उन्हें रोजगार नहीं मिलता। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई ही अब महत्त्वपूर्ण है, और इसमें रोजगार के विकल्प भी अधिक हैं। व्यावसायिक शिक्षा का नतीजा है कि विद्यार्थी सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन रहे हैं। वे साहित्य-इतिहास और अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं। कलात्मक फिल्में उन्हें पसंद नहीं, पुराने फिल्मी गीत-गजलें, जो समाज से, इंसान से, असल जिंदगी से जुड़े हैं वे भी उन्हें उबाऊ लगते हैं। वे आज के सिरफोड़ू, हथौड़ा बजाऊ संगीत को ही सुनते हैं। मीडिया भी ऐसी ही घटिया मनोरंजन सामग्री का विज्ञापन करता है। श्रोता अच्छी चीजों को देखें, समझें, उनमें रुचि लें यह सब जागरूकता फैलाने का काम मीडिया को करना चाहिए।

’मेहजबीं, वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली

First Published on February 7, 2017 5:10 am