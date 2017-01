बेमिसाल अभिनेता

मशहूर फिल्म अभिनेता ओम पुरी का इस दुनिया से अचानकजाना हिंदी सिनेमा जगत के लिए बड़ी क्षति है। अर्धसत्य, आक्रोश, आरोहण, माचिस, मिर्च मसाला और गांधी सरीखी फिल्मों ने उन्हें बेजोड़ कलाकार के तौर पर पहचान दिलाई। हेराफेरी, मालामाल वीकली, सिंह इज किंग आदि फिल्मों में उनकी हास्य भूमिका को भी बेहद सराहा गया। ये ओमपुरी ही थे जिनके भीतर केवल अपनी भाव-भंगिमाओं और आवाज से कॉमेडी करने की कला बखूबी थी। इस उदार अभिनेता की बेमिसाल अदाकारी दर्शकों के दिलों पर जादू-सा कर देती थी। सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद््मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। हिंदी सिनेमा प्रेमियों को इस महान कलाकार की कमी खलेगी।

’नीरज मानिकटाहला, यमुनानगर, हरियाणा

First Published on January 9, 2017 12:48 am