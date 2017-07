मतदान का आधार

सरकार धीरे-धीरे आधार कार्ड को सभी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। सब्सिडी पाने, बैंकिंग सेवाओं, शिक्षण संस्थानों में नामांकन, परीक्षाओं और अन्य जगहों पर आधार का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आधार के बिना बहुत सारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। अब मोबाइल नंबर को भी इससे जोड़ने की बात चल रही है। इससे मोबाइल नंबर के दुरुपयोग पर यकीनन रोक लगेगी।

अब जबकि हर जगह आधार को अनिवार्य किया जा रहा है तो क्यों न ईवीएम को भी आधार से जोड़ दिया जाए ताकि फर्जी मतदान पर रोक लग सके। सभी मतदाताओं को आधार से जोड़ कर ही मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए। इससे मतदान में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस पर गहन विचार-विमर्श करें और जल्द से जल्द इसे लागू भी करें ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने का सपना पूरा हो सके।

’जफर अहमद, नालंदा ओपेन यूनिवर्सिटी, पटना

उपेक्षा का खेल

वक्त से पहले बड़े-बड़े बोल बोलने की हमारी सरकारों की आदत हो गई है लेकिन जब समय आता है तो परिणाम शून्य होता है। जब भारत ने 2016 के ओलंपिक में केवल दो पदक जीते थे, तब सरकार ने ओलंपिक खेलों के समापन के तुरंत बाद कई योजनाएं चला कर खेलों की तैयारियां करने की बात कही थी। लेकिन अब लगभग एक साल होने को है पर कोई तरक्की नहीं दिखाई दे रही है।

ओलंपिक में अधिक से अधिक पदक जीतना हर देश का सपना होता है लेकिन उसके लिए तैयारियां भी उतनी ही अच्छी होना आवश्यक है। पिछले ओलंपिक में केवल दो पदक जीतने पर भारत की बहुत किरकिरी हुई थी जिसके बाद ‘पोडियम योजना’ की शुरुआत हुई जिसमें चयनित खिलाड़ियों के अभ्यास का सारा खर्च सरकार उठाएगी। लेकिन उसमें भी खिलाड़ी अभ्यास के लिए नहीं जा रहे हैं। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भारत केवल कुछ खेलों तक सीमित है और सपने देख रहा है अधिक पदक जीतने के।

छोटे-छोटे देश भी भारत से ज्यादा पदक जीत लेते हैं क्योंकि वे ओलंपिक के हर खेल को गंभीरता से लेकर उसका कड़ा अभ्यास करते हैं और वहां की सरकार भी उनका पूरा सहयोग करती है। भारत सरकार को भी जागना होगा और ओलंपिक के हर खेल को गंभीरता से लेना होगा ताकि हमारे लिए भी गर्व का पल आ सके। हमें अपने बच्चों को खेलों में भेजना होगा और प्रोत्साहित करना होगा। युवाओं को भी क्रिकेट के अलावा अन्य खेल जैसे जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, तैराकी आदि खेलों में अपनी रुचि बढ़ानी होगी।

’गौरव शर्मा, ककराला, महेंद्रगढ़, हरियाणा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 6:43 am