घरेलू कलह और जुमलेबाजी की राजनीति से परे मीडिया को राजनीति में हो रहे सकारात्मक बदलाव भी जनता तक पहुंचाने चाहिए जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बना रह सके। हाल ही में दिल्ली में बसी झुग्गी-बस्तियों में लगभग हजार शौचालय परिसरों का लोकार्पण केजरीवाल सरकार ने किया। साथ ही उन्होंने अगले कुछ महीनों में दिल्ली को खुले में शौच की समस्या से मुक्ति दिलाने की बात भी कही। राजनीति से इतर अगर कहीं कुछ अच्छा हो तो उसे सराहे जाने की जरूरत है। पिछले दो सालों में दिल्ली में लगभग सात हजार नए शौचालय बन चुके हैं और लगभग दस हजार नए शौचालय योजना में हैं।गरीब-मजदूरों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त दवाइयां और बेहतर सरकारी विद्यालयों की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू कर सरकार गरीब वर्ग के प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर कर चुकी है जिसके परिणाम दूरगामी होंगे।

’अश्वनी राघव, उत्तम नगर, नई दिल्ली

First Published on January 16, 2017 2:14 am