राजपाट: संघी फार्मूला, आर-पार की जंग

संघी फार्मूला

संघी और गैर-संघी का पचड़ा राजस्थान सरकार का पीछा छोड़ ही नहीं रहा। भाजपा इसीलिए अब जमीनी स्तर पर चेहरा बदल रही है। संगठन पर अपनी पकड़ पुख्ता करने के लिए संघ ने नया तरीका खोजा है। विधानसभा स्तर पर भाजपा में भी आरएसएस की तर्ज पर विस्तारक और प्रचारक तैनात किए जा रहे हैं। विस्तारक अमूमन दो साल के लिए समर्पित कार्यकर्ता की तरह संगठन का काम करेगा। विस्तारकों की एक बैठक हो भी चुकी है। विस्तारकों को उनके घर के आसपास तैनात नहीं किया जाएगा। बूथ स्तर तक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की टोली बनाना होगा उसका जिम्मा। परोक्ष रूप से संघ का ही एजंडा है यह भी। उसे डर है कि वसुंधरा सरकार की सूबे में जिस तरह की छवि बन गई है उसके रहते अगला विधानसभा चुनाव जीतना आसान नहीं होगा।

चुनाव में पार्टी को कामयाबी दिलाने की जिम्मेवारी अब विस्तारक और प्रचारक ही निभाएंगे। जाहिर है कि उम्मीदवारों के चयन में भी भूमिका रहेगी इन विस्तारकों की। संघी खेमा तो है ही इस जुगाड़ में कि ज्यादातर उम्मीदवार उसी की विचारधारा के रहें। सूबे की सरकार की दशा और दिशा से पार्टी का आलाकमान भी अनभिज्ञ नहीं है। इसीलिए उसे भी संघ का सुझाव पसंद आ गया। यों चुनाव में अभी दो साल बाकी हैं। पर विस्तारकों का यह प्रयोग अगर राजस्थान में सफल हो गया तो बाकी सूबों में भी अपना सकती है पार्टी इसे। संघ के इस पैंतरे ने उन विधायकों और मंत्रियों की नीद उड़ा दी है जो संघ की शाखाओं और विचारधारा से दीक्षित नहीं हैं। तभी तो वे दबे छुपे ढंग से ही क्यों न सही पर नुक्ताचीनी तो कर ही रहे हैं इस व्यवस्था पर। उन्हें तो ये अनजाने विस्तारक और प्रचारक अपने लिए खतरे की घंटी लग रहे हैं।

आर-पार की जंग

दीदी बेहद गुस्से में हैं। दिल्ली में भी ललकार दिया था पिछले दिनों उन्होंने नरेंद्र मोदी को। यों नाराजगी तो नोटबंदी के फैसले के बाद से ही चल रही थी। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ पूरे देश में अलख जगा रही थीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लेकिन चिटफंड घोटाले में सीबीआइ ने तीन दिन के भीतर उनके दो सांसदों को गिरफ्तार कर लिया तो वे आग बबूला हो गईं। इनमें भी सुदीप बनर्जी की गिरफ्तारी से ज्यादा आहत हुई हैं वे। आखिर पार्टी के संसदीय दल के नेता ठहरे। दीदी जब यूपीए में थीं तो मनमोहन सरकार में मंत्री भी बने थे बनर्जी। गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता के भाजपा दफ्तर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पथराव तो किया ही, मोदी को ममता ने चुनौती भी दे डाली। कहा कि मोदी में हिम्मत हो तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं।

हमलावर अंदाज में यहां तक कह गईं कि करोड़ों का सूट पहन कर महान बनने का स्वांग करते हैं मोदी। गौतम अडानी जैसे उद्योगपति करोड़ों अरबों के भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो भी उन पर हाथ नहीं डाल रही मोदी सरकार। वैसे भी चिटफंड घोटाले की नींव तो वाम मोर्चे की सरकार के जमाने में पड़ी थी। तो फिर वामपंथी नेताओं को क्यों नहीं गिरफ्तार किया सीबीआइ ने। रोजवैली कांड में मोदी के मंत्री बाबुल सुप्रियो की गिरफ्तारी की मांग कर हमला और तेज कर दिया। भाजपा पर भी नोटबंदी से ठीक पहले कई सूबों में नकदी से करोड़ों की जमीन खरीदने का खुलासा अलग किया। कालेधन को सफेद करने वालों से रिश्ते रखने का अमितशाह पर आरोप जड़ने से भी गुरेज नहीं किया। मोदी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का विलाप तो वे लगातार कर ही रही हैं। ऊपर से यहां तक कोस दिया कि नोटबंदी के बाद अब मोदी का लक्ष्य तृणमूल कांग्रेस बंदी हो गया है। पर नोटबंदी के खिलाफ उनकी पार्टी का आंदोलन फिर भी थमेगा नहीं। अमेरिका की काली सूची में शामिल पेटीएम जैसी कंपनी को बढ़ावा देने का आरोप भी उछाल दिया। विपक्ष की गोलबंदी के मकसद से सोनिया गांधी और मायावती के अपमान का भी मुद्दा उछाला है। अंजाम चाहे जो हो पर फिलहाल तो युद्ध का बिगुल बजा ही दिया है बंगाल की शेरनी ने।

ममता बनर्जी बोलीं- “पीएम मोदी को जाना होगा, देश को बचाने के लिए बनाई जाए राष्ट्रीय सरकार”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 1:09 am