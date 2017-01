प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PTI Photo by Nand Kumar

भाषाशास्त्रियों ने भाषा की मुख्यतया तीन शब्द-शक्तियां निर्धारित की हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनमें व्यंजना भाषा की वह शक्ति है जिसके द्वारा कही गई बात का वह अर्थ नहीं निकलता जो साफ समझ में आता है। व्यंजना शब्द-शक्ति वहां प्रयुक्त होती है जहां वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना-अपना भिन्न अर्थ होता है। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। विपक्ष बार-बार यह रट लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि उनकी पार्टी के जीतने पर प्रत्येक भारतवासी के खाते में पंद्रह लाख रुपए जमा होंगे। देखा जाए तो मोदीजी ने कभी सीधे-सीधे पंद्रह लाख रुपए लोगों के खाते में डालने की बात नहीं की थी। यह तो एक कुप्रचार के तहत विरोधी उनकी बात को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि लोगों ने विदेशी बैंकों में इतना धन जमा करा रखा है कि उसे यदि देश में वापस लाया जाए तो हरेक व्यक्ति के खाते में पंद्रह-पंद्रह लाख रुपए आ सकते हैं। दरअसल, यह महज व्यंजना थी और बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया गया था जिसका लोगों ने गलत अर्थ निकाला। हां, यहां यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि विदेशों से यह अकूत धन आ क्यों नहीं रहा है?

’शिबन कृष्ण रैणा, अलवर

First Published on January 4, 2017 1:09 am