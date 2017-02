विलंबित न्याय

जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की शुरूआत ही ‘जस्ट’ से होती है। इसका अर्थ माना जाना चाहिए कि न्याय के पीछे त्वरित न्याय की अवधारणा होती है। मगर भारत के परिप्रेक्ष्य में न्याय व्यवस्था और कोर्ट-कचहरी अब मजाक बनते जा रहे हैं। तमाम फिल्मों में ‘तारीख पर तारीख’ जैसे डायलॉग बनाए गए हैं। जजों की भारी कमी इस समस्या के मूल में है। बीते दिनों हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायिक सुधार की भावुक अपील करते-करते रो पड़े थे।

दरअसल, यह देश की प्राथमिकता में होनी चाहिए। हमारे देश के मानव संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सड़क बना सकता था, पढ़ा सकता था या देश को अन्य सेवाएं देकर उसकी समृद्धि में योगदान दे सकता था, इस व्यवस्था की खामियों के कारण सलाखों के पीछे पथरीली दीवारों से अपना सर टकरा रहा है। अफसोसनाक है कि हमारी जेलों में बंद आधे से अधिक कैदियों का गुनाह तक स्पष्ट नहीं है। हमने एक साथ अपने इतने सारे नागरिकों को बंद किया है जो निर्दोष भी हो सकते हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मोदी सरकार जो अपनी नई-नई पहलों के लिए जानी जा रही है, आशा करना चाहिए कि देश में एक ऐसी व्यवस्था बना सके जिसमें सबको शीघ्र और सस्ता न्याय मिले।

’अंकित दूबे, जनेवि, नई दिल्ली

First Published on February 2, 2017 6:09 am