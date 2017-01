सियासी खेल

तमिलनाडु में खेला जाने वाला पारंपरिक ‘जल्लीकट्टू’ खेल आजकल चर्चा के केंद्र में है। जल्लीकट््टू लगभग चार सौ वर्षों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है। इस खेल में सांड को लोगों के बीच छोड़ दिया जाता है जिस पर भाग ले रहे लोग काबू पाने की कोशिश करते हैं। जहां एक ओर खेल के समर्थक कहते हैं कि इसमें उनका जानवरों के प्रति लगाव प्रदर्शित होता है वहीं विरोधी इस खेल को जानवरों पर अत्याचार बताते हैं। गौरतलब है कि हर वर्ष इस खेल के दौरान कई व्यक्ति जख्मी हो जाते हैं और पिछले दस वर्षों के दरम्यान लगभग दो सौ लोग इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं।

सर्वोच्च अदालत ने 2014 में जानवरों के प्रति क्रूरता मानते हुए इस खेल पर रोक लगा दी थी पर केंद्र सरकार ने आठ जनवरी को अधिसूचना जारी कर उस रोक को खत्म कर दिया। इसके विरोध में कुछ पशु-प्रेमी संस्थाओं ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दोबारा रोक लगाने की अपील की। अदालत ने भी रोक जारी रखते हुए अब इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रोक के विरोध में तमिलनाडु में जगह-जगह धरना प्रदर्शन हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां भी इस रोक के विरोध में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।

यह देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक पार्टियां केवल अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जनता की भावनाओं से खेलती रही हैं। इस मुद्दे पर भी यही हो रहा है। सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे का तार्किक हल ढूंढ़ने की कोशिश करने की बजाय खुद को जल्लीकट्टू का बड़ा समर्थक साबित करने में लगे हैं। केंद्र सरकार ने भी तमिलनाडु सरकार के लाए गए अध्यादेश को मंजूरी देकर इस पर लगी रोक को हटा दी। इसी बीच धर्मगुरु कहे जाने वाले रविशंकर ने इसका समर्थन करते हुए कह दिया कि जल्लीकट््टू होली-दीवाली से भी बड़ा त्योहार है यह अलग बात है कि आजकल धर्मगुरुओं की राजनीतिक निष्पक्षता संदेह में ही रहती है।

पशु-प्रेमी संस्थाओं ने अपनी याचिका में कहा था कि इस खेल में सांडों को शराब पिलाई जाती है और उनके शरीर को तरह-तरह की यातनाएं देकर आक्रामक बनाया जाता है। इससे एक तरफ जानवरों को पीड़ा पहुंचती है तो दूसरी ओर कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सरकार को इसका तार्किक हल ढूंढ़ते हुए पशुओं को दी जा रही सभी यातनाओं को रोकना चाहिए था और आवश्यक बदलाव करके इसे सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के निर्देश देने चाहिए थे। परंपरा में भी समयानुसार बदलाव जरूरी है जो सभ्यता के विकास का परिचायक भी है। शीर्ष अदालत के फैसले को बदल कर शुरू की गई यह परंपरा निस्संदेह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। न्यायपालिका और विधायिका को परस्पर सम्मान दिखाते हुए बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए जिसमें पशु भी प्रताड़ित न हों और लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जा सके।

’अश्वनी राघव, उत्तम नगर, नई दिल्ली

January 30, 2017