चौपाल: सफलता का अंतरिक्ष, सराहनीय पहल

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने मंगल अभियान की कामयाबी के बाद हाल ही में एक साथ 104 उपग्रह लांच करके सफलता का जो परचम लहराया है वह काबिले तारीफ है। इस सफलता को पूरी दुनिया ने सराहा है। अमेरिका, जर्मनी, रूस और चीन जैसे देशों ने भी इसरो द्वारा स्थापित विश्व कीर्तिमान की खूब प्रशंसा की है। यहां गौरतलब है कि जब इसरो की स्थापना हुई थी तब पहले उपग्रह को साइकल और बैलगाड़ी से लाया गया था और लांचिंग पैड नारियल के पेड़ को बनाया गया था। इससे अनेक देशों ने भारत का खूब मखौल उड़ाया था। लेकिन बीते सालों में इसरो ने अपनी कार्यकुशलता का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है।

इसरो ने उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजने के लिए जिस रॉकेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उसे दुनिया में सबसे अग्रणी माना जा रहा है। इससे अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया में भारत जल्द ही सिरमौर साबित होने वाला है। कई विकसित देश भी इसरो से अपने उपग्रहों की लांचिंग कराते हैं। इसरो के लिए हालांकि यह जोखिम भरा सफर था क्योंकि अगर थोड़ी-सी भी गड़बड़ी हो जाती तो दुनिया में भारत की बहुत किरकिरी होती। मगर इसरो का कुशलतापूर्वक किया गया प्रक्षेपण सहराहनीय रहा। 27000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेहद गर्जना के साथ उड़ान भरते इस रॉकेट ने महज 11 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच कर सभी उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। इससे पहले यह रिकार्ड रूस (37 उपग्रह) के नाम था जो अब भारत के नाम हो गया है। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अब तक की यह सबसे बड़ी छलांग लगाई है।

बहरहाल, इसरो ने प्रगति की ओर कदम तेजी से बेशक बढ़ाए हैं पर अभी भी भारत को अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करनी है। अंतरिक्ष में भारत की ओर से कोई भी यात्री नहीं गया है, न भारत का अपना स्पेस स्टेशन है। इसरो ने ऐसी योजना भी अभी नहीं बनाई है। भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए इसरो को इन लक्ष्यों पर भी ध्यान देना होगा

मोहन लाल सोलंकी, रामसरा

सराहनीय पहल

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मौलवियों और मुफ्तियों ने फैसला किया है कि वे ऐसे घरों के लड़कों का निकाह नहीं कराएंगे, जिनमें शौचालय नहीं हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद ए मदनी ने गुवाहाटी में कहा कि तीन राज्यों में शौचालय की शर्त को मुसलमानों की शादी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि देशभर में सभी धर्मों के नेताओं को फैसला करना चाहिए कि वे उन लड़कों की शादी नहीं कराएंगे, जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं। यह निश्चित ही उलेमाओं की एक बेहद नेक और सराहनीय पहल है जिसका सभी धर्मों के विद्वानों, पादरी-पुजारियों को अनुसरण करना चाहिए। स्वच्छ भारत की दिशा में भी धर्मगुरुओं का यह एक सशक्त कदम है। इस तरह के कदम उठा कर हर क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाया जा सकता है।

पीके सिंह पाल, एल्डिको, लखनऊ

First Published on February 22, 2017 4:34 am