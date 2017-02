शीत लहर की मौजूदगी के बावजूद इस बार देश के कुछ राज्यों में चुनावी बयार ने फिजा को वासंती रंग में रंग डाला है। इस बसंत ऋतु में चुनावी राग ही राग बसंत है। उत्तेजना, उत्साह, उमंग, उल्लास और उपहास का माहौल रचने वाले इस चुनावी राग में वादी-संवादी स्वर तो गौण हो जाते हैं और विवादी स्वर प्रधान सुर बन कर देश के श्रोता नागरिकों के कानों पर हथौड़ों की चोट किया करते हैं। राजनीतिक दलों के सक्रिय मतदाता, जो देश की जनसंख्या का महज एक छोटा-सा हिस्सा होते हैं, अपना-अपना मोर्चा संभालने में जुट जाते हैं। चुनावों के समय इन सक्रिय मतदाताओं की भूमिका काफी बड़ी होती है, क्योंकि मतदाता होने के साथ-साथ अपनी पार्टी के प्रचार-अभियान को तेज और मजबूत बनाए रखने का भार इन्हीं के कंधों पर होता है।

राजनीतिक दलों के प्रचार-अभियान को लेकर इधर जो तस्वीर बनती है, वह बहुत अच्छी तो क्या, अच्छी भी नहीं कही जा सकती। राजनीति में वैसे भी अब स्थिति यह है कि बेहद अभद्र, अशालीन, यहां तक कि गाली की भाषा को भी इसमें एक तरह से वैधता मिल चुकी है। सभी पार्टियों के नेताओं और प्रचारकों की ओर से मतदाताओं कोे की जाने वाली उनकी अपीलों का तीन-चौथाई हिस्सा उनके द्वारा प्रतिद्वंद्वी दल पर किए जाने वाले वारों और प्रहारों का होता है।पिछलग्गू ही नहीं, अब तो हमारे नायक भी खलनायक जैसी भूमिका में आकर रैलियों के मंचों पर विराजने लगे हैं। बिल्कुल वैसी ही बोली और वैसा ही बोलने का अंदाज! बाहर पंडालों में आयोजित की जाने वाली चुनावी रैलियों में तो ये बेहूदगियां यह मान कर बर्दाश्त कर ली जाती हैं कि इनसे और कुछ नहीं तो चलो, जनता का थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। लेकिन संसद के भीतर की जाने वाली व्यक्तिगत और अमर्यादित टिप्पणियां वर्तमान राजनीति की सबसे घिनौनी और डरावनी तस्वीर पेश करती हैं।

आज का महानायक अपने अहंकार के कारण जब बीते कल के एक विनम्र महानायक को अपने कुटिल व्यंग्य का निशाना बनाता है और एक ओर से कुछ तालियों और थपथपाहटों की आवाजें सुन कर आत्ममुग्ध हो उठता है, तो शालीनता और गरिमा जैसे शब्द बेमानी लगने लगते हैं। राज्यसभा में एक सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री द्वारा अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाने की प्रवृत्ति देश की राजनीति में एक घटना जैसी लग रही है, एक नई परंपरा का श्रीगणेश! न जाने क्या बनने जा रहा है इस देश का! शायद इसीलिए ऐसा महसूस होने लगा है कि देश के प्रत्येक मतदाता को अब एक निष्पक्ष और गंभीर चिंतन की जरूरत है।

’शोभना विज, पटियाला

First Published on February 14, 2017 6:11 am