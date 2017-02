चौपाल: एक साथ चुनाव, जवानों का हाल

एक साथ चुनाव

इन दिनों विधानसभा चुनाव के कारण न केवल केंद्रीय मंत्री और सांसद बल्कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भी चुनावी सभाओं-रैलियों में व्यस्त हैं। इस साल के अंत में भी अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत में शायद ही कोई छह महीने भी गुजरते हों जब किसी न किसी प्रकार के चुनाव न होते हों। यहां साल भर चुनावी त्योहार चलता रहता है और राजनीतिक दल इस त्योहार की तैयारियों में लगे रहते हैं। कभी-कभी तो लगता है मानो देश चुनावी चक्र में उलझ गया हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समय-समय पर विभिन्न मंचों से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिमायत कर रहे हैं।

इससे पूर्व पिछले साल कार्मिक, जन शिकायत व विधि एवं न्याय संबंधी राज्यसभा की स्थायी समिति ने भी अपनी 79वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए कई सिफारिशें दी थीं। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, केरल, तमिलनाडु सहित अठारह राज्य भी सैद्धांतिक रूप से एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हैं। भाजपा, असम गण परिषद, कांग्रेस, द्रमुक, अन्नाद्रमुक और इंडियन मुसलिम लीग जैसी पार्टियां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का वैचारिक समर्थन करती हैं, अगर व्यावहारिक मुश्किलों को दूर कर लिया जाए। एक साथ चुनाव कराने का तर्क इस बात से पुष्ट होता है कि विधि आयोग ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। ध्यान देने की बात है कि आजादी के बाद 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। यह क्रम तब टूटा, जब 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं को भंग कर दिया गया। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। भारत में एक साथ चुनाव कराने की मांग सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने रखी थी।

उनकी बात का समर्थन एचएस ब्रह्म भी करते हैं। उनका मानना है कि इससे सरकार के खर्चों में कमी आएगी और प्रशासनिक कार्यकुशलता में भी बढ़ोतरी होगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का मानना है कि बार-बार चुनाव कराने से सरकार का सामान्य कामकाज ठहर-सा जाता है। उदाहरण के तौर पर, मध्यप्रदेश में नवंबर 2013 में विधानसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लग गई। इसके तुरंत बाद नगर निकाय के चुनाव कराए गए और फिर पंचायत चुनाव हुए। इन चुनावों के चलते अठारह महीनों में से नौ महीने तक आदर्श आचार संहिता के कारण सरकारी कामकाज कमोबेश ठप रहा। चुनाव एक साथ कराने से समय की भी बचत होगी। इस बचे हुए समय को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकेगा।

’कैलाश मांजु बिश्नोई, मुखर्जी नगर, दिल्ली

जवानों का हाल

देश में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की होती है, मगर इनके जवानों के घर के हालात भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं होते। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 में जवानों की असामान्य मौतों पर गौर करें तो तीस जवानों ने पारिवारिक और वैवाहिक कारणों से और बारह जवानों ने आर्थिक तंगी की वजह से मौत को गले लगा लिया। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक जवान ने घटिया और अपर्याप्त खाने का वीडियो डाला था। उससे निश्चित ही सरकार और अधिकारियों के रवैये पर सवाल खड़े होते हैं। अगर हमारे देश के जवान ही खुश नहीं रहे तो वे देश की रक्षाकैसे करेंगे?

’प्रदीप कुमार तिवारी, ग्रेटर नोएडा

First Published on February 27, 2017 3:52 am